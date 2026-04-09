"o presente mais bonito".. Motsepe responde às exigências do governo senegalês para investigar a corrupção na CAF

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), respondeu às exigências do governo senegalês para a abertura de uma investigação internacional ampla a fim de revelar corrupção dentro do órgão continental.

Na sequência da decisão da Comissão de Apelação da CAF de conceder o título da Copa Africana de Nações 2025 a Marrocos, apesar de a seleção do Senegal ter vencido em campo, sob a alegação de que os jogadores dos Leões de Teranga abandonaram o relvado, o governo senegalês pediu uma investigação internacional sobre suspeitas de corrupção de dirigentes dentro da CAF.

Motsepe realizou ontem, quarta-feira, uma visita oficial ao Senegal com o objetivo de acalmar a situação no país e reforçar que a CAF não favorece uma parte em detrimento de outra no caso da final africana, cuja decisão é aguardada do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

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Durante a visita, Motsepe disse numa conferência de imprensa: “Vou acolher com satisfação qualquer investigação sobre qualquer possível corrupção dentro da Confederação Africana, seja conduzida por um governo ou por uma instituição independente. Na verdade, encorajo isso. Vamos cooperar plenamente”.

Motsepe destacou a necessidade de adotar uma política de “tolerância zero” em relação à corrupção, observando que esta batalha vai além do futebol.

E acrescentou: “Não podemos dar às nossas crianças a impressão de que o sucesso na vida exige corrupção. Tem de haver uma política de tolerância zero”.

Acrescentou, sublinhando que este passo é necessário para o futuro do futebol africano, ao afirmar: “Este é o melhor presente que podemos oferecer ao futebol africano. Não é apenas falar sobre corrupção, mas intervir, estabelecer as leis necessárias e aplicá-las”.

Apesar desta abertura, Motsepe manteve a sua posição quanto ao litígio entre Senegal e Marrocos e afirmou que não existe qualquer discriminação ou favorecimento de um país africano em detrimento de outro.

O dirigente sul-africano afirmou: “Nenhum país será tratado melhor do que outro, nunca. Isso não vai acontecer”.

Apesar da tensão, Motsepe manifestou vontade de apaziguar e reforçar a unidade, dizendo: “Estamos convencidos de que estas experiências nos tornarão mais unidos entre os 54 países africanos”.