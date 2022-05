O prejuízo financeiro do Barcelona com Coutinho, vendido ao Aston Villa

O Barcelona oficializou nesta quinta-feira, 12, a venda em definitivo do meia Philippe Coutinho ao Aston Villa, da Inglaterra, por 20 milhões de euros (cerca de 106 milhões de reais na cotação atual). O valor representa um grande prejuízo ao time espanhol: é 115 milhões de euros menor do que a quantia paga ao Liverpool pela contratação do brasileiro em 2018.

Na ocasião, o Barcelona acertou a compra de Coutinho por 120 milhões de euros fixos, mais pagamentos de bônus por metas. Com o atleta tendo atingido um número determinado de jogos pelo Barça, além de ter contribuído para duas classificações para a Liga dos Campeões, o montante total pago pelos catalães ao Liverpool subiu para 135 milhões de euros.

A negociação de Coutinho do Liverpool para o Barcelona é a terceira mais cara da história do futebol, levando em conta apenas a taxa de transferência. Perde apenas para duas contratações do Paris Saint-Germain: Neymar, que custou 222 milhões de euros para deixar o Barcelona em 2017, e Kylian Mbappé, que foi comprado do Monaco em 2018 por 180 milhões de euros.

🚨 O FC Barcelona chegou a um acordo com o Aston Villa para a transferência de Philippe Coutinho por 20 milhões de euros, mais 50% do valor de uma futura venda do jogador.



O Barça agradece publicamente o atleta pelo seu compromisso e lhe deseja muita sorte no futuro. pic.twitter.com/Fts2t0mJG3 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 12, 2022

A transferência recorde de Neymar, aliás, foi o que “inflacionou” o mercado europeu à época, gerando contratações por preços estratosféricos. O Barcelona esteve envolvido em três delas: além de Coutinho, pagou 105 milhões de euros para tirar o francês Ousmane Dembélé do Borussia Dortmund em 2017, e 120 milhões de euros para ter Antoine Griezmann, destaque do Atlético de Madrid, em 2019.

Para os catalães, porém, era essencial não ter mais Coutinho no elenco, já que seu alto salário complicava a vida da equipe espanhola na hora de se adequar às regras de fair play financeiro de LaLiga.

Pelo Barcelona, Coutinho fez 106 jogos, com 25 gols e 14 assistências, mas nunca rendeu o que era esperado na época de sua contratação, também por conta de problemas físicos. Emprestado ao Aston Villa desde janeiro, o meia retomou a boa fase: soma quatro gols e três assistências em 16 jogos da Premier League, voltou a aparecer nas convocações da seleção brasileira e é nome forte para estar na Copa do Mundo de 2022, em novembro.