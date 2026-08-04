O círculo de interessados em contratar o ponta português Pedro Neto se ampliou durante a janela de transferências de verão, depois que o Milan entrou nas negociações, juntando-se à lista de clubes que desejam contratar o astro do Chelsea, apesar de o clube londrino insistir em sua permanência.

O jornal The Sun informou que o Milan entrou na disputa pela contratação de Neto, depois de colocá-lo no topo de suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, enquanto busca um possível substituto para Rafael Leão.

E acrescentou que o Manchester City também demonstra interesse em contar com os serviços do internacional português, diante da admiração do técnico Enzo Maresca pelo potencial do jogador, depois de já ter trabalhado com ele durante o período em que ambos estiveram no Chelsea.

O relatório apontou que a diretoria do Milan enxerga Neto como a opção mais adequada para suceder Leão, caso o último deixe o clube durante a atual janela de transferências, especialmente após a contratação do italiano Gonçalo Ramos, amigo próximo do ponta português.

E esclareceu que o Chelsea estabeleceu um valor de 70 milhões de euros para concordar com a venda de Neto, diante da falta de pressa em abrir mão do jogador durante o verão atual.

Apesar disso, o relatório destacou que o gasto de grandes quantias pelo Chelsea para concretizar a contratação de Morgan Rogers pode levar o clube a reavaliar sua posição, caso receba uma oferta equivalente às suas exigências financeiras.

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