Enzo Fernández gerou uma nova polêmica dentro do Chelsea, em um momento em que o clube atravessa uma fase decisiva a respeito do futuro do meio-campista argentino, cujo nome se manteve fortemente presente no mercado de transferências ao longo das últimas semanas.

As pressões em torno de Fernández aumentaram após os recentes desdobramentos relacionados ao seu futuro, enquanto a posição da torcida do Chelsea em relação a ele deixou de ser unânime, em um cenário que reflete o nível de tensão que acompanha o caso do jogador desde o fim da temporada passada.

Fernández havia sido associado a uma saída do Chelsea, depois que o Real Madrid anteriormente entrou na disputa pelo seu interesse, antes que o clube espanhol descartasse a ideia de contratá-lo.

Em seguida, o Manchester City surgiu como o principal interessado, sobretudo depois que o Chelsea estabeleceu um prazo final para a apresentação de propostas pelo jogador, avaliado em 120 milhões de libras esterlinas. Mas o prazo final se encerrou na noite de sexta-feira sem a chegada de qualquer proposta do Manchester City, o que levou o Chelsea a esperar a permanência de Fernández no time durante a temporada 2026-2027, mantendo a porta aberta para a possibilidade de o clube azul-celeste voltar a se movimentar mais adiante.

Em meio a esses desdobramentos, Fernández entrou em campo como substituto durante o amistoso contra a Real Sociedad, no sábado, e enfrentou vaias de parte da torcida do Chelsea, depois de ter sido alvo de outras vaias no anúncio de seu nome antes da partida, segundo confirmou o jornal Telegraph.

A recepção não foi totalmente negativa, pois parte dos torcedores gritou o nome do jogador, especialmente depois que ele recebeu a braçadeira de capitão de Reece James.









A irritação de parte da torcida do Chelsea está relacionada às insinuações anteriores de Fernández sobre a possibilidade de sua transferência para o Real Madrid, além de outras atitudes que geraram polêmica em torno dele, entre elas sua comemoração pelo gol da Argentina diante da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, antes de ser expulso posteriormente durante a final que a Argentina perdeu para a Espanha.

O Chelsea havia encerrado sua preparação para a nova temporada com a vitória sobre a Real Sociedad por 3 a 1, com o recém-chegado Morgan Rogers marcando o primeiro gol, enquanto João Pedro fez os outros dois.