O Chelsea não está preocupado com as notícias que dão conta do interesse de vários clubes na contratação do seu extremo português, Pedro Neto, mas, ao mesmo tempo, não vai permitir a saída do jogador, de 26 anos, por uma quantia reduzida, tendo em conta a forte subida nas avaliações dos extremos durante o atual mercado de transferências.

O Chelsea não colocou Neto ativamente à venda, mas fontes internas do clube estão bem cientes dos preços praticados no mercado europeu, nomeadamente das elevadas avaliações do extremo marfinense Yan Diomandé, jogador do Leipzig, e do seu homólogo francês Bradley Barcola, estrela do Paris Saint-Germain, segundo o jornal«Daily Mail» britânico.

Leia também

Liderados por Mbappé: 3 razões que aproximam Vinícius do Arsenal

Surpresa: Diomandé acertou com o Real Madrid e o Paris ao mesmo tempo

Os clubes de Diomandé e Barcola avaliam cada um deles em mais de 100 milhões de libras esterlinas e, apesar da dificuldade de Neto atingir este valor elevado, estas avaliações dão ao Chelsea uma ideia clara do valor potencial do seu extremo, para o qual o clube ainda não definiu um preço oficial de venda.

O nome de Neto foi associado a uma transferência para o Manchester City e o Liverpool, além de vários clubes sauditas, enquanto fontes internas do Chelsea consideram que o interesse no jogador é algo natural, tendo em conta a escassez de extremos de alto nível disponíveis no atual mercado de transferências.

O Manchester City é atualmente treinado por Enzo Maresca, que preferia apostar em Neto na posição de extremo direito, durante o período em que orientou o Chelsea.

Neto não participa na digressão de preparação do Chelsea, que começou em Sydney, na Austrália, uma vez que ainda se encontra em período de descanso após a sua participação com a seleção de Portugal no Mundial.

O outro extremo português nas fileiras do Chelsea, Geovany Quenda, deverá juntar-se aos companheiros após o fim da etapa australiana da digressão, com a passagem da equipa para a Ásia. Quenda, de 19 anos, sofreu uma «lesão ligeira», segundo fontes próximas do jogador.

Por seu lado, o novo avançado do Chelsea, Emmanuel Emega, proveniente do Estrasburgo, regressará aos treinos mais tarde, depois de ter sofrido uma lesão nos isquiotibiais, durante a vitória em jogo particular à porta fechada frente ao Bromley (3-0).