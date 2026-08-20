O egípcio Mohamed Salah, novo astro do Trabzonspor turco, entrou no time titular da equipe pela primeira vez em sua trajetória, na partida contra o Ferencváros húngaro na noite desta quinta-feira.
O Trabzonspor recebe o adversário húngaro no estádio "Papara Park" no jogo de ida da fase preliminar de classificação para o campeonato da Liga Europa da temporada 2026-2027.
Salah havia começado sua trajetória com a camisa do Trabzonspor no cenário local, depois de entrar como reserva na partida contra o Kasımpaşa, que terminou empatada por 1 a 1 na abertura do Campeonato Turco, no último sábado.
O jogo de volta da fase preliminar do campeonato europeu está marcado para ser disputado no estádio do Ferencváros, na Hungria, na próxima quinta-feira.
Mas antes disso o Trabzonspor jogará contra o İstanbul Başakşehir no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Turco.
A escalação do Trabzonspor para o jogo de hoje, com as escolhas do técnico Fatih Tekke, ficou assim:
Goleiro: André Onana.
Linha de defesa: Lopez Cabral - Chibueze Nwoye - Cenk Özkacar - Wagner Pina.
Meio-campo: Melih Kabasakal - Umut Nayir - Benjamin Bouchouari.
Ataque: Noah Sawiylo - Paul Onuachu - Mohamed Salah.
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