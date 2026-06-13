O plano secreto para a Copa do Mundo... Donis não quer que se repita o que aconteceu contra a Argentina!

A seleção saudita continua seus preparativos para enfrentar a seleção da Uruguai na manhã desta terça-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em um desafio difícil para os Verdes, que estão no Grupo H ao lado de Uruguai, Espanha e Cabo Verde.

Os olhares estão voltados para o técnico grego Georgios Donis, que disputa sua primeira competição oficial à frente da seleção saudita, em meio a grandes expectativas da torcida por uma atuação diferente dos Verdes na atual edição da Copa do Mundo.

De acordo com o que informou o canal saudita “Al Arabiya” de dentro do campo de treinamento da seleção, Donis está dedicando atenção especial ao aspecto físico durante a fase atual, ciente da dificuldade dos jogos que aguardam a equipe durante a fase de grupos.

O canal indicou que o técnico grego não deseja repetir o cenário vivido pela seleção saudita na última edição da Copa do Mundo, quando os jogadores gastaram um enorme esforço físico na partida de estreia contra a Argentina, o que se refletiu no desempenho da equipe nos confrontos seguintes.

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De acordo com as mesmas fontes, Donis conta com um plano claro que visa manter todos os jogadores em forma durante todo o torneio, por meio do aumento dos índices físicos e da aplicação de uma política de rodízio entre os diferentes elementos da lista.

Espera-se que a escalação da seleção saudita sofra algumas alterações de jogo para jogo durante a fase de grupos, de acordo com as necessidades de cada confronto e a condição física dos jogadores, em uma medida que visa manter o máximo de vitalidade dentro da equipe.

Fontes também confirmaram que o técnico ainda não revelou detalhes da escalação titular que utilizará contra o Uruguai, já que trata todos os jogadores como titulares e capazes de entrar em campo a qualquer momento.

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Donis acredita que a competição aberta entre todos os integrantes da lista dará à seleção maior flexibilidade durante o torneio, especialmente diante da pressão dos jogos e dos intervalos curtos entre as rodadas.

A comissão técnica espera que essa política ajude a evitar o cansaço que pode afetar o desempenho dos jogadores nas fases decisivas, enquanto busca o melhor resultado possível em um grupo considerado um dos mais fortes da Copa do Mundo de 2026.