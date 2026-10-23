O plano secreto de Mourinho no Real dá certo: o que o português fez antes do Clássico?

A calma começa a voltar ao vestiário do Real Madrid, no centro de treinamento de Valdebebas, depois que o técnico português José Mourinho conseguiu construir uma relação sólida com os craques da equipe, aproveitando-se de seu estilo baseado na humildade e na facilidade de comunicação, numa guinada notável após um período marcado por desentendimentos internos e tensões entre os jogadores e a comissão técnica.

Segundo o jornal "Marca", os jogadores elogiaram a maneira como Mourinho lida com eles, destacando a satisfação com sua personalidade e com seu estilo de gerir o grupo, tendo o diário reproduzido a seguinte fala: "Eles estão muito felizes com ele, é uma pessoa extremamente humilde".

A influência do técnico português não se limita à sua vasta experiência e ao seu prestígio no mundo da direção técnica, mas se estende a detalhes do dia a dia que o ajudam a se aproximar dos jogadores, já que ele faz questão de permanecer com eles após os treinos, brincar com eles e tratar cada jogador de acordo com sua personalidade.

Fontes de dentro do clube esclareceram ao jornal que Mourinho sabe lidar com pessoas de personalidade forte e possui a capacidade de compreender a natureza de cada jogador individualmente, o que contribui para construir confiança e fortalecer os laços dentro da equipe.

Mourinho vira a página dos desentendimentos

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Essa guinada adquire uma importância especial diante do clima que predominou no Real Madrid durante as passagens de Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, que presenciaram desentendimentos frequentes com alguns jogadores e conflitos públicos que terminaram em distanciamento entre integrantes da equipe e a comissão técnica.

Esse clima acabou por complicar a gestão do vestiário, em meio à divergência de posições e ao surgimento de divisões entre apoiadores e opositores, o que tornou a manutenção da harmonia dentro do grupo um desafio adicional para a comissão técnica.

Mas os indícios atuais refletem uma mudança na relação entre os jogadores e o técnico, já que os mais experientes se sentem satisfeitos com a forma como são tratados, que combina firmeza, experiência e cordialidade, enquanto Mourinho busca transformar esse conforto em confiança mútua que sustente a estabilidade da equipe.

A confiança dos craques: a aposta mais importante de Mourinho

Parece que Mourinho colocou a contenção das tensões e o fortalecimento da harmonia entre os jogadores-chave entre suas prioridades desde o início da temporada, com foco na criação de um ambiente que permita aos jogadores se comunicarem de forma mais fluida com a comissão técnica.

Segundo o que reportaram as fontes de dentro do clube, o vestiário do Real Madrid está mais à vontade em lidar com o técnico português, depois que ele conseguiu conquistar a confiança dos jogadores e amenizar as tensões que afetaram a equipe em períodos anteriores.