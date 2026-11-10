O plano dos 4 milhões: robô ajuda o Barcelona na busca pelo zagueiro dos sonhos

Diante das sufocantes restrições financeiras, a inteligência artificial colocou nas mãos do diretor esportivo Deco uma lista de seis zagueiros centrais que podem ser contratados em janeiro sem custos de transferência, para salvar a defesa de Hansi Flick antes da fase decisiva.

A prioridade do Barcelona é um zagueiro central por empréstimo até o fim da temporada, especialmente porque o teto salarial disponível não ultrapassa quatro milhões de euros, o que impede qualquer grande investimento sem a venda de um dos jogadores.

Encabeça a lista, de acordo com o "Sport", o brasileiro Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, que domina bem a bola e tem experiência na La Liga com o Girona.

O jornal destacou que o empréstimo de Reis (20 anos) por seis meses poderia beneficiar todas as partes, mas lhe falta experiência em jogos decisivos.

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Em segundo vem Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, que joga com a perna esquerda, domina bem a distribuição de bola e está acostumado à defesa adiantada.

O jornal espanhol apontou que o obstáculo para a transferência de Beraldo (22 anos) é convencer o Paris a emprestá-lo a um concorrente europeu direto.

Quanto à terceira proposta, vem o zagueiro do Arsenal Piero Hincapié (24 anos), considerado o mais adequado ao estilo de Flick, que combina velocidade e ousadia e atua como zagueiro central e lateral-esquerdo, mas seu contrato com o Arsenal até 2031 torna o empréstimo extremamente difícil.

O jornal descreveu o zagueiro do Chelsea Jorrel Hato (20 anos) como taticamente inteligente, que domina bem o início das jogadas, além de que suas habilidades se encaixam perfeitamente no Barcelona, mas o Chelsea o considera um investimento de longo prazo.

A lista incluiu também oportunidades de contratação, a primeira delas o zagueiro do Milan Fikayo Tomori (28 anos), cujo contrato termina em junho de 2027, o que pode abrir a porta para a negociação de um empréstimo, especialmente porque sua velocidade e experiência internacional atendem às exigências de Flick.

A lista se encerrou com o nome do zagueiro do Manchester United Lisandro Martínez (28 anos), o mais experiente e atrativo entre os seis, um verdadeiro líder, que domina bem o jogo com a perna esquerda e se assemelha a Íñigo Martínez na construção do jogo, além de que seu contrato termina em 2027 com opção de renovação, mas seu salário e seu histórico de lesões estão entre os principais obstáculos.