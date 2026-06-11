O plano de retorno do padrinho... O Al-Ittihad está prestes a definir o substituto de Conceição

Reportagens da imprensa revelaram o plano da diretoria do Al-Ittihad de recontratar o português Nuno Santo para comandar a equipe na próxima temporada, em uma iniciativa que pode levar o técnico, que já treinou o “Al-Amid”, a conquistar o título da Liga Profissional Roshen.

De acordo com o que publicou o jornal “Al-Bilad”, o nome de Nuno Santo voltou com força às discussões nos bastidores do Al-Ittihad, em meio à busca por um técnico capaz de comandar a equipe na próxima fase e restaurar a estabilidade técnica do grupo.

O jornal esclareceu que há uma tendência dentro da diretoria de avançar na contratação do técnico português, mesmo que isso exija o pagamento da cláusula de rescisão em seu contrato atual com o clube inglês West Ham, a fim de facilitar seu retorno a Jeddah.

E acrescentou que Nuno Santo não se opõe à ideia de voltar a treinar o Al-Ittihad, especialmente porque já teve uma experiência bem-sucedida com o clube, mas que sua aprovação final continua dependendo do acordo sobre uma série de condições pessoais e técnicas que ele deseja incluir no novo projeto.

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O técnico português é um dos nomes mais bem aceitos por uma ampla parcela da torcida do Al-Ittihad, depois de ter conseguido, durante sua passagem anterior, levar o time de volta aos pódios locais e conduzi-lo à conquista do título da Liga Roshen após anos de ausência.

Apesar disso, as negociações ainda estão em fase inicial, com fontes indicando que o caso continua em análise e discussão, sem que tenha sido tomada uma decisão definitiva sobre a identidade do técnico que assumirá a liderança da equipe na nova temporada.

O nome de Nuno Santo surge na lista de opções técnicas que a diretoria do Al-Ittihad está analisando, mas o técnico português continua sendo, até o momento, um dos principais candidatos a assumir o cargo, devido ao seu conhecimento prévio do clube e dos jogadores e à sua capacidade de se adaptar rapidamente ao ambiente da equipe.

Espera-se que os próximos dias tragam novos desdobramentos no caso, especialmente com o Al-Ittihad buscando resolver a questão do treinador o mais cedo possível, antes do início da pré-temporada para a próxima temporada.