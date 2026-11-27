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Hansi Flick reduziu estrategicamente a carga de trabalho dos principais jogadores do Barcelona ao longo de novembro para que cheguem em plena forma ao fim do ano. O treinador alemão prioriza a condição física do elenco enquanto o clube se prepara para uma sequência de jogos decisivos em competições nacionais e europeias.

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Como Flick administrou os minutos de seus principais jogadores em novembro

A comissão técnica do Barcelona limitou rigorosamente o tempo em campo de vários titulares nos últimos quatro jogos por clube e seleção, segundo o SPORT. Pedri disputou 194 minutos nesse período, enquanto Lamine Yamal e o goleiro Joan Garcia jogaram 180 minutos cada.

Raphinha acumulou 175 minutos em campo, seguido por Pau Cubarsi, com 135, e Eric Garcia, com 84. Flick e sua comissão técnica consideram a boa condição física indispensável para que o Barcelona mantenha a competitividade nesta fase exigente da temporada.

Os minutos controlados de Pedri e a pausa forçada de Fermin

Essa cautela fica particularmente evidente na maneira como Flick tem administrado Pedri ao longo da campanha atual. O meio-campista tem sido substituído com muito mais frequência do que nas duas primeiras temporadas do treinador alemão no clube para preservar sua condição física.

Por outro lado, Fermin Lopez teve uma carga bem maior: disputou 285 minutos pelo Barcelona e pela Espanha no mesmo período. Sua expulsão contra o Villarreal, porém, acabou dando à comissão técnica a oportunidade de deixá-lo se recuperar, já que a suspensão decorrente o tira dos próximos jogos contra o Deportivo de La Coruña e o Atlético de Madrid.

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Elenco descansado para um sistema de alta intensidade

Embora a suspensão de Fermin prive o Barcelona de uma importante opção ofensiva no curto prazo, o descanso forçado permite que ele recupere as energias antes dos últimos jogos do ano. Evitar o desgaste excessivo no fim do ano continua sendo uma prioridade no planejamento de Flick diante de um calendário apertado.

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Ao reduzir a carga de seus principais titulares em novembro, o treinador busca garantir que o elenco tenha a energia necessária para executar sua exigente proposta tática. Manter os jogadores fundamentais descansados dá ao Barcelona uma base mais sólida quando os desafios aumentarem.

Grandes desafios no Camp Nou aguardam o Barcelona

A estratégia enfrentará seu maior teste no início de dezembro, quando o Barcelona receberá o Atlético de Madrid no Camp Nou em 2 de dezembro e, depois, o Manchester City em 8 de dezembro. Os dois grandes confrontos exigirão intensidade constante, especialmente no meio-campo, onde o controle do ritmo por Pedri e a produção ofensiva de Raphinha serão decisivos para que o Barcelona termine 2026 em alta.