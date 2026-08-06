O plano de Alemany dá certo em 4 dias: Atlético de Madrid está pronto para contratar Romero

A transferência de Cristian Romero para o Atlético de Madrid ficou mais perto do que nunca, depois que o clube conseguiu gerar a liquidez financeira e o espaço necessário no teto salarial por meio de 3 vendas em apenas 4 dias.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o diretor esportivo Mateo Alemany conduziu uma movimentação rápida para financiar as contratações, com o objetivo de reforçar a linha defensiva com o astro argentino, considerado prioridade máxima para o time.

O desfecho positivo veio após a concretização da transferência de Matteo Ruggeri para o Aston Villa, de Nahuel Molina para a Roma, e o acerto definitivo pela transferência de Thiago Almada para o River Plate.

Após negociações que duraram semanas entre River Plate e o Flamengo, do Brasil, o clube argentino levou a melhor no negócio por cerca de 20 milhões de euros, e Almada retomará sua carreira em seu país. O jogador se preparava para se juntar à concentração da seleção da Argentina no centro de treinamentos "Ezeiza" na próxima segunda-feira, mas interromperá suas férias em Ibiza rumo a Buenos Aires para finalizar oficialmente os trâmites de sua transferência.

Receita das três vendas abre as portas para Romero

Com esse negócio, o Atlético de Madrid adiciona 20 milhões de euros aos seus cofres, que se somam a 18 milhões de euros fixos + 6 milhões em variáveis pela venda de Ruggeri, e 19 milhões de euros que incluem 13 milhões fixos pelo negócio de Molina com a Roma.

Dessa forma, o clube já tem os recursos financeiros suficientes para apresentar sua primeira proposta ao Tottenham pela contratação de Cuti Romero, no valor de 30 milhões de euros. O zagueiro argentino aguarda a definição de sua transferência, em meio a um otimismo cauteloso dentro do Atlético quanto à conclusão do negócio com sucesso.

O plano de Alemany não acabou: contratações condicionadas às saídas

Apesar do avanço no caso Romero, o plano de Mateo Alemany ainda não está completo. O time precisa de reforços adicionais para compensar as saídas de Antoine Griezmann, Thiago Almada e Nico González, já que o clube se limitou até agora apenas à contratação de Kang-in Lee.

E qualquer nova movimentação depende do princípio "um jogador sai, um jogador entra". A transferência de Nico González está ligada à saída de outro jogador primeiro, assim como a contratação de um atacante adicional exige a saída de pelo menos dois jogadores.

A lista de candidatos à saída inclui José María Giménez, Thomas Lemar e Carlos Martín, além das receitas esperadas com a venda de jogadores da base, após a saída de nomes como Giano Montserrat, Julio Díaz, Costis e Murcio. E, até que esses casos sejam resolvidos, as duas negociações restantes permanecerão adiadas.