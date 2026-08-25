O Atlético de Madrid continua irredutível em sua recusa em vender Julián Álvarez ao Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Apesar da situação delicada no clube após a reação da torcida na partida contra o Villarreal e de seu violento ataque a Álvarez, o Atlético de Madrid mantém sua posição.

O clube está disposto a vendê-lo ao Arsenal, mas não ao Barcelona, que agora tem certeza de que não conseguirá contratar o atacante argentino neste verão.

Isso já era esperado há algum tempo, dada a postura firme do Atlético de Madrid, apesar da pressão exercida pelo próprio jogador desde suas declarações públicas durante a Copa do Mundo, quando deixou claro que a transferência era a melhor opção.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias mais a fundo nos fóruns do "Kooora"

De acordo com o jornal "Marca", o Barcelona, após muito sofrimento, chegou a uma decisão: não haverá substituto caso Julián não venha.

O Barcelona ativará o plano alternativo, mas ele não incluirá a contratação de nenhum jogador. O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo, Deco, decidiram não contratar um atacante neste verão.

A menos que surja uma oportunidade nos últimos momentos do mercado de transferências, o Barcelona permanecerá em sua situação atual, e os dirigentes do Barça sabem que uma oportunidade dessas é improvável, faltando apenas uma semana para o fechamento da janela de transferências, pois tal oportunidade exigiria um jogador de altíssimo nível.

A direção esportiva é clara ao afirmar que não contratará um jogador de nível mediano. Se um jogador chegar, terá de ser um atacante forte, e é muito difícil que qualquer clube venda um de seus melhores jogadores em um momento como este, pois não lhe restaria tempo suficiente para encontrar um substituto. Por isso, o Barcelona permanecerá como está.

Um dos motivos dessa decisão é o que Flick observou durante a pré-temporada e na primeira partida oficial contra o Elche. O treinador alemão está satisfeito com suas opções ofensivas, já que seus jogadores conseguem ocupar várias posições no ataque, como ficou evidente nessas duas partidas. E Raphinha fez uma atuação brilhante na partida contra o Elche.

Quanto à posição de centroavante ocupada pelo brasileiro na última partida, há vários outros jogadores capazes de ocupá-la. Gordon e Adeyemi, os dois novos jogadores, apesar de serem pontas, conseguem jogar no centro do ataque. E o alemão já havia feito isso durante a pré-temporada.

Além disso, Dani Olmo é perfeitamente capaz de jogar nessa posição. E não podemos esquecer os jogadores jovens. Hamza Abdelkarim foi o artilheiro da equipe na pré-temporada da nova temporada e demonstra um potencial promissor. Bisseau também, apesar de ter participado pouco, mostrou seu faro de gol.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias mais a fundo nos fóruns do "Kooora"

Flick está satisfeito com seu elenco atual e, por isso, não busca contratar um novo atacante. E, se as coisas não correrem bem, o Barcelona sempre poderá contratar um jogador em janeiro do próximo ano.