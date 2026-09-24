Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-NATIONS-POR-WALAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

O pior em campo: Cristiano Ronaldo começa o sonho da Liga das Nações da UEFA com uma atuação apagada

C. Ronaldo
Portugal x País de Gales
Portugal
País de Gales
Liga das Nações A
Portugal
Wales

O astro português sofreu diante do País de Gales

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, começou seu sonho de conquistar o título da Liga das Nações da Europa pela terceira vez da pior forma possível, depois de ter sido o pior jogador na partida "Brasil da Europa" contra o País de Gales.

A seleção de Portugal venceu o País de Gales pelo placar de 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes, na quinta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa 2027.

João Félix, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, marcou o único gol da seleção de Portugal, em sua primeira partida sob o comando do técnico Jorge Jesus, que assumiu o cargo como sucessor do espanhol Roberto Martínez.

Por outro lado, Ronaldo fez uma partida fraca, tendo sido o jogador com a pior avaliação entre as duas seleções, com nota 5.8 de 10, de acordo com o que revelou o site de estatísticas "Sofascore".

Ao longo de 67 minutos, Ronaldo finalizou 7 vezes, apenas 2 delas no alvo, desperdiçou uma chance perigosa, caiu na armadilha do impedimento 3 vezes e não marcou, apesar de seus gols esperados terem sido 1.32.

O astro do Al-Nassr tentou o drible uma única vez, na qual falhou, perdeu a posse de bola em 5 ocasiões, sofreu uma única falta e deu 17 passes, dos quais 14 certos, com precisão de 82%.

Os níveis modestos de Ronaldo contrastaram com suas declarações antes do confronto com o País de Gales, quando afirmou seu desejo de liderar a seleção de Portugal à conquista da Liga das Nações da Europa pela terceira vez, depois de tê-lo feito em 2019 e 2025.

Vale lembrar que Ronaldo marcou um gol contra o País de Gales, mas ele foi anulado por conta de estar em posição de impedimento antes de balançar as redes.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google