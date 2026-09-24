Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, começou seu sonho de conquistar o título da Liga das Nações da Europa pela terceira vez da pior forma possível, depois de ter sido o pior jogador na partida "Brasil da Europa" contra o País de Gales.

A seleção de Portugal venceu o País de Gales pelo placar de 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes, na quinta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa 2027.

João Félix, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, marcou o único gol da seleção de Portugal, em sua primeira partida sob o comando do técnico Jorge Jesus, que assumiu o cargo como sucessor do espanhol Roberto Martínez.

Por outro lado, Ronaldo fez uma partida fraca, tendo sido o jogador com a pior avaliação entre as duas seleções, com nota 5.8 de 10, de acordo com o que revelou o site de estatísticas "Sofascore".

Ao longo de 67 minutos, Ronaldo finalizou 7 vezes, apenas 2 delas no alvo, desperdiçou uma chance perigosa, caiu na armadilha do impedimento 3 vezes e não marcou, apesar de seus gols esperados terem sido 1.32.

O astro do Al-Nassr tentou o drible uma única vez, na qual falhou, perdeu a posse de bola em 5 ocasiões, sofreu uma única falta e deu 17 passes, dos quais 14 certos, com precisão de 82%.

Os níveis modestos de Ronaldo contrastaram com suas declarações antes do confronto com o País de Gales, quando afirmou seu desejo de liderar a seleção de Portugal à conquista da Liga das Nações da Europa pela terceira vez, depois de tê-lo feito em 2019 e 2025.

Vale lembrar que Ronaldo marcou um gol contra o País de Gales, mas ele foi anulado por conta de estar em posição de impedimento antes de balançar as redes.