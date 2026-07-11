A seleção da Inglaterra enfrenta um complexo histórico na Copa do Mundo, antes de sua esperada partida contra a Noruega nas quartas de final.

A seleção da Inglaterra enfrenta a Noruega à meia-noite, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

De acordo com o “Prime Video”, a seleção da Inglaterra possui o pior histórico nas quartas de final da Copa do Mundo, apesar de ter chegado a essa fase em 10 ocasiões anteriores.

Os “Três Leões” só conseguiram passar dessa fase em três ocasiões, enquanto a eliminação foi o resultado inevitável nas outras sete partidas, tornando-se a seleção que mais vezes foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo.

A primeira classificação foi contra a Argentina, por 1 a 0, na Copa do Mundo de 1966, antes de conquistar o primeiro e único título; a segunda foi contra Camarões, na Copa do Mundo de 1990, por 3 a 2; e a última, contra a Suécia, por 2 a 0, em 2018.

Por outro lado, a seleção da Inglaterra foi eliminada nas quartas de final por três seleções europeias: a Alemanha em 1970 por 2 a 3, a Portugal em 2006 nos pênaltis e, por fim, a França na última edição da Copa do Mundo por 1 a 2.

Quanto às outras quatro vezes, duas delas foram contra o Brasil, por 1 a 3 em 1962 e por 1 a 2 em 2002; uma contra o Uruguai, por 2 a 4 em 1954; e outra contra a Argentina em 1986, por 1 a 2.