“O pior da história da Copa do Mundo”... Críticas contundentes à arbitragem após o polêmico gol da Alemanha

O gol marcado logo no início da partida por Leroy Sané pela seleção da Alemanha contra o Equador, na noite desta quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, gerou ampla polêmica arbitral sobre a validade da jogada que o precedeu.

A rede espanhola “Archivo Far”, especializada na análise de situações de arbitragem, criticou a validação do gol, afirmando que o jogador alemão Aleksandar Pavlović cometeu uma falta clara ao levantar o pé de forma imprudente.

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Apesar de ter tocado na bola, Pavlović colidiu com o rosto do jogador equatoriano Pedro Vitti antes que a bola chegasse ao seu companheiro Florian Wirtz, que passou para Sané, autor do gol.

A rede considerou que a situação exigia a marcação de uma falta a favor do Equador e que a tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) falhou ao não intervir corretamente, depois que a árbitra americana Torri Penso validou o gol alemão.

A rede foi além, descrevendo o ocorrido como uma “cena arbitral lamentável” e considerando que o nível da arbitragem no torneio atual é “o pior da história da Copa do Mundo”.



