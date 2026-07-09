O pior da Copa do Mundo de 2026... Recorde negativo para o Marrocos contra a França

A seleção marroquina encerrou o primeiro tempo contra a França com números ofensivos extremamente modestos, na noite desta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A rede de estatísticas “Squadka” informou que o Marrocos se tornou a seleção com menos chutes a gol no primeiro tempo de qualquer partida da Copa do Mundo de 2026, após ter dado apenas um chute, que saiu fora da área.
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Por outro lado, a seleção francesa impôs seu domínio ofensivo, com 13 chutes no primeiro tempo, dos quais três acertaram as traves ou a trave.
O craque da França, Kylian Mbappé, sofreu um pênalti no primeiro tempo, após ser derrubado pelo lateral da seleção marroquina, Nasser Mazraoui; no entanto, o goleiro Yassine Bono conseguiu defender com facilidade o chute do craque do Real Madrid.
Vale lembrar que o Marrocos chegou às quartas de final após golear o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final, enquanto a França venceu o Paraguai com dificuldade por 1 a 0.