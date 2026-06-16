"O pescoço de Tuchel está na corda bamba"... Cláusula secreta ameaça seu futuro na seleção inglesa

A seleção inglesa se prepara para iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia, em meio a grande atenção voltada para o técnico alemão Thomas Tuchel, que enfrenta pressões crescentes para alcançar resultados à altura das expectativas da torcida dos “Três Leões”.

De acordo com declarações de Mark Bolingham, diretor executivo da Federação Inglesa de Futebol, o contrato de Tuchel, que foi recentemente prorrogado até 2028, inclui uma cláusula que permite sua demissão caso os resultados sejam decepcionantes durante o torneio que será realizado neste verão nos Estados Unidos.

“Todos os contratos da Federação Inglesa incluem cláusulas relacionadas ao desempenho, mas não vou entrar em detalhes”, disse Bolingham em uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira. “A verdade é que temos um técnico de alto nível, que está fazendo um excelente trabalho, e era natural que prorrogássemos seu contrato por mais dois anos.”

Bollingham acrescentou que a decisão de prorrogar o contrato se insere na preparação antecipada para a Euro 2028, que será realizada em solo britânico, garantindo que Tuchel possui a experiência necessária para lidar com as grandes pressões que acompanham tais torneios.

E continuou: “Temos um técnico que provou seu valor em experiências anteriores, e sabemos que ele é capaz de liderar a seleção nesta fase delicada”.

A Federação Inglesa espera que Tuchel consiga levar a Inglaterra a uma conquista histórica na Copa do Mundo, antes de iniciar a preparação para o próximo campeonato continental em casa, num momento em que todos os olhos estão voltados para seu desempenho no primeiro teste de verdade contra a Croácia.