O pesadelo vivido pela família de Thiago Alcântara na final da Champions League

Antes do jogo válido pelo título da Liga dos Campeões, arredores do Stade de France foram cobertos de caos, com invasões e tentativa de controle

A final da Champions League 2021/22 foi marcada não só pelo título do Real Madrid sobre o Liverpool, em momentos de êxtase espanhola após três anos sem a conquista, mas também por uma situação de terror e medo por parte de alguns torcedores, que, na tentativa de entrar no Stade de France, foram barrados à spray de pimenta e violência.

Isso aconteceu antes da partida entre Real Madrid e Liverpool, válida pelo título europeu, quando algumas pessoas começaram a invadir o estádio onde a partida iria ocorrer. Com isso, os portões foram fechados e torcedores com os ingressos ficaram presos ao redor da arena.

Lentidão no acesso e até torcedores pulando a cerca no Stade de France seriam o motivo do atraso no começo de Real x Liverpool



Feio isso, hein?#UCLfinal



Fonte: Carrusel Deportivopic.twitter.com/gYpyMUcAFc — GOAL Brasil (@GoalBR) May 28, 2022

Ao redor do Stade de France, uma multidão se formou e para o "controle" da segurança, foi utilizado gás de pimenta contra as pessoas. Alguns torcedores que esperavam ser atendidos pelos guardas acabaram atingidos pelo spray. A esposa de Thiago Alcântara, meia do Liverpool, relatou o sentimento sobre a situação, em sua história do Instagram:

"Não gosto de comentar essas coisas, mas desta vez preciso me expressar. A final de ontem foi um pesadelo total, e não se trata de futebol, vai muito além do resultado. Devido à falta de organização e segurança, houve tantos momentos assustadores."

screenshot GOAL

“Sendo constantemente ameaçados por bandos de ladrões, que tentavam nos agredir e entravam no estádio sem ingresso. Por isso muitos torcedores ficaram de fora do jogo provocando avalanches de pessoas. Gás lacrimogêneo foi lançado pela polícia contra famílias e apoiadores, e alguns deles também foram espancados. Todos eles inocentes."

“Por causa de todos esses problemas, tivemos que sair do estádio escoltados para nossa própria segurança. Algo tem que ser feito, esse tipo de coisa não pode acontecer em nenhum tipo de evento e pedimos responsabilidade. Poderia ter sido muito pior.”

Billy Hogan, CEO do Liverpool, confirmou que a equipe inglesa exige uma investigação completa sobre a situação pré-jogo: "A entrada no estádio e a quebra de segurança no perímetro foi absolutamente inaceitável e, francamente, o tratamento de nossos torcedores também. Estamos pedindo uma investigação completa e transparente; uma investigação independente que possa ajudar a estabelecer os fatos."

O CEO ainda utiliza o ocorrido como forma de aprendizado, para que o caos jamais se repita: "É absolutamente imprescindível que entendamos o que aconteceu ontem à noite e como chegamos a essa situação em que a segurança das pessoas foi colocada em risco. É importante que entendamos o que aconteceu ontem à noite, mas também é importante que tenhamos certeza de que aprendemos quaisquer que sejam as lições e garantamos que isso nunca aconteça novamente."