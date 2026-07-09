O pesadelo do roubo de identidade: time da Eredivisie é vítima de fraude sofisticada em transferência, enquanto jogador inglês fica retido no aeroporto

Golpe sofisticado tem como alvo clube da Eredivisie

O FC Groningen e seu diretor técnico, Mo Allach, registraram oficialmente queixas na polícia após uma série de incidentes elaborados de fraude de identidade. Os golpistas têm entrado em contato com agentes de futebol por telefone e e-mail, fingindo ser Allach e manifestando interesse em vários jogadores. A operação é notavelmente detalhada, utilizando documentos falsificados com o logotipo oficial do clube, suas cores e endereço corporativo para convencer os representantes de que o interesse é legítimo.

O golpe atinge seu clímax quando um acordo parece estar sendo finalizado. Nessa fase, os fraudadores enviam um link de pagamento, geralmente para o agente, alegando que os fundos são necessários para resolver obstáculos administrativos. Mo Allach explicou a tática: “Supostamente, esse valor é para exames médicos, despesas de viagem e passagens aéreas.” Esse nível de detalhamento levou o clube a acreditar que está lidando com uma quadrilha criminosa altamente organizada, e não com um indivíduo isolado.

Jogador inglês ficou abandonado em Schiphol

A consequência mais comovente da fraude envolveu um jogador inglês não identificado que viajou para a Holanda acreditando que iria assinar contrato com o time da Eredivisie. O chefe de olheiros, Arno de Jong, revelou a extensão da crueldade, afirmando: “Na verdade, havia um jogador inglês esperando em Schiphol por transporte para Groningen. Ele realmente achava que estava vindo para jogar conosco. Mas quando ninguém do nosso lado apareceu para buscá-lo, ele começou a suspeitar de algo errado. É muito provável que seu agente tenha caído no golpe e transferido o dinheiro. Esse jogador havia até recusado outros clubes, que estavam realmente interessados. É realmente muito triste.”

Além do jogador inglês, o talento escandinavo Julius Madsen, do AC Horsens, era outro alvo. Documentos obtidos pela RTV Noord mostraram uma oferta de contrato falsa para o dinamarquês, envolvendo um salário líquido mensal de € 12.000, um carro do clube e um contrato de quatro anos com opção de prorrogação por mais um ano. Fundamentalmente, os fraudadores cometeram um erro técnico ao oferecer valores líquidos, enquanto os contratos de futebol profissional são negociados quase exclusivamente em valores brutos. Allach observou: “Na proposta de contrato há todo tipo de erros. Por exemplo, os valores são líquidos, enquanto no futebol sempre trabalhamos com valores brutos.”

Problema generalizado no futebol holandês

O FC Groningen não é a única vítima dessa tendência. Investigações revelaram que os documentos falsificados às vezes incluíam a marca de patrocinadores de outros clubes, como o PEC Zwolle, sugerindo que os golpistas estão reutilizando modelos. O diretor-geral Frank van Mosselveld confirmou que colegas de outros clubes enfrentaram problemas semelhantes. “Na última temporada, o nome de Jordens Peters, diretor do Roda JC, foi usado indevidamente da mesma forma”, disse Van Mosselveld. “O mesmo aconteceu com Gerry Hamstra, do PEC Zwolle.”

Apesar da sofisticação dos e-mails, alguns agentes começaram a identificar sinais de alerta, incluindo um caso em que o inglês ruim de quem ligou denunciou a fraude. No entanto, Van Mosselveld alerta que o volume de negociações em grandes agências as torna vulneráveis. “Se um escritório estiver trabalhando em vinte negociações ao mesmo tempo, algo assim pode passar despercebido. Eles trabalham com bastante profissionalismo”, admitiu. “Por exemplo, dizem que as regras na Holanda mudaram: ainda não teríamos permissão para registrar um jogador na KNVB porque ele ainda está sob contrato em outro lugar. O pagamento, portanto, teria que passar primeiro pelo escritório do agente.” O clube já alertou a KNVB e o Ministério Público para evitar novas vítimas.