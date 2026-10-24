O Atlético de Madrid enviou uma mensagem de pressão ao seu rival Real Madrid, ao conquistar uma preciosa vitória sobre o Deportivo La Coruña por 1 a 0, na noite de sábado, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, reforçando sua posição na segunda colocação e ampliando temporariamente a diferença para o time merengue para 4 pontos, antes do aguardado clássico de amanhã.

Com este triunfo, o Atlético chegou a 25 pontos, na segunda posição, atrás do líder Barcelona, que soma 27 pontos, enquanto o Real Madrid tem 21 pontos.

O único gol da partida foi marcado pelo argentino Julián Álvarez, aos 48 minutos, após receber um passe preciso de Alejandro Grimaldo junto à trave mais distante, dando ao time do técnico Diego Simeone 3 pontos importantes na disputa pelas primeiras colocações.

Álvarez manteve seu bom momento após também ter marcado no meio da semana diante do Stuttgart, pela Liga dos Campeões da Europa, confirmando sua presença ofensiva num momento importante da temporada, enquanto o Atlético sofreu durante o primeiro tempo antes de conseguir decidir o confronto no início da segunda etapa.

A vitória do Atlético de Madrid coloca o Real Madrid sob pressão adicional antes do clássico, já que o time merengue passa a ser obrigado a obter um resultado positivo para evitar que a diferença para o vizinho aumente, enquanto uma derrota diante do Barcelona agravaria sua situação na tabela de classificação e poderia levá-lo a recuar na disputa pela liderança.

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O aguardado confronto ganha importância redobrada para o Real Madrid, diante de sua busca por evitar dar aos rivais a chance de se distanciarem, enquanto o Barcelona entra em campo de olho em aproveitar os fatores do mando de campo e do resultado para reforçar sua posição no topo.