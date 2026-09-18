A Federação Espanhola de Futebol confiou a missão de arbitrar o aguardado clássico entre Sevilla e Barcelona no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, neste sábado, ao árbitro mais polêmico na trajetória dos blaugranas, o valenciano Juan Martínez Munuera.

O comitê de arbitragem anunciou oficialmente as designações da sétima rodada de La Liga, na qual Munuera dirigirá o confronto, enquanto Raúl Martín González ficará responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Essa designação traz de volta ao centro das atenções um histórico repleto de decisões polêmicas, das quais Munuera foi protagonista diante do Barcelona na última temporada.

Um histórico repleto de polêmicas

Segundo o jornal catalão "Sport", o árbitro valenciano é o mesmo que dirigiu a partida de ida da semifinal da Copa do Rei entre Atlético de Madrid e Barcelona em fevereiro passado, no jogo que registrou ampla polêmica após ele não expulsar o argentino Giuliano Simeone, apesar da entrada violenta sobre Alejandro Baldé, limitando-se ao cartão amarelo, sem que o árbitro de vídeo Pablo González Fuertes intervisse para chamá-lo ao monitor. Foi uma decisão que gerou a indignação do técnico Hansi Flick e levou o clube a cogitar apresentar uma reclamação oficial.

Na mesma noite, Munuera anulou um gol do jovem zagueiro Pau Cubarsí por impedimento, após uma revisão que durou cerca de 7 minutos, devido a uma falha no sistema de impedimento semiautomático, algo que o comitê de arbitragem reconheceu posteriormente, confirmando que teve de traçar as linhas manualmente.

Aquela partida terminou com a derrota do Barcelona por 4 a 0 no Wanda Metropolitano, antes de vencer a volta por 3 a 0, e Munuera esteve presente no jogo de volta como árbitro de VAR.

O célebre episódio do "Graças a Deus"

Talvez o episódio mais famoso no histórico de Munuera com o Barcelona remonte ao clássico de maio de 2025, quando ele estava na sala do VAR e um gol de Fermín López nos acréscimos foi anulado por toque de mão.

Durante a revisão, as gravações de áudio captaram a expressão "Graças a Deus" dentro da sala de vídeo, e o jornal confirmou que a voz pertence ao próprio Munuera, ao alertar o árbitro principal Alejandro Hernández Hernández sobre a infração.

O comitê de arbitragem e a Federação Espanhola interpretaram a expressão como um "alívio por ter detectado a infração antes de validar o gol", mas o incidente deflagrou ampla polêmica nos meios catalães.

Um longo histórico com os blaugranas

Munuera é considerado um árbitro fundamental para os jogos do Barcelona desde 2013, tendo dirigido mais de 30 partidas dos blaugranas, entre elas duas finais: a final da Copa do Rei de 2021, que o Barcelona venceu por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao, e a final da Supercopa da Espanha de 2024, que perdeu para o Real Madrid por 4 a 1.

Somente na temporada 2025-2026, ele dirigiu três partidas do Barcelona: a vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, a derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na Copa, e a vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla em 15 de março de 2026, seu último confronto contra o adversário de sábado.

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A partida no Pizjuán será a primeira de Martínez Munuera na temporada 2026-2027 com o time de Hansi Flick, em um novo teste para um árbitro que não passa sem deixar uma marca polêmica.