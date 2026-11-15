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Enquanto Mauricio Pochettino se prepara para encarar um dos desafios mais difíceis de sua carreira como treinador, o técnico argentino parece já ter começado a desenhar os contornos de seu novo projeto no Manchester United, colocando o reforço da defesa no topo de suas prioridades, numa tentativa de salvar um time que sofre com sucessivas crises defensivas e se distancia da imagem que costumava apresentar.

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Segundo a rede "Sky Sports", citando o jornal "The Telegraph", o nome de Calvin Bassey, zagueiro do Fulham, surgiu entre os principais alvos que Pochettino pretende contratar durante a próxima janela de transferências de inverno, em um movimento que reflete o desejo do técnico aguardado de resolver um dos pontos mais fracos do Manchester United nesta temporada.

O zagueiro internacional nigeriano é muito valorizado dentro dos planos do Manchester United, já que representa uma opção adequada para reforçar o eixo da defesa, graças às suas capacidades físicas e ao seu potencial para lidar com os duelos diretos, além de possuir uma vantagem adicional representada pela sua capacidade de atuar na posição de lateral-esquerdo.

A importância dessa versatilidade aumenta diante das dificuldades que o United vive no flanco esquerdo, especialmente com as lesões que perseguiram Luke Shaw, o que torna a contratação de um jogador capaz de oferecer soluções em mais de uma posição uma possível prioridade para a nova comissão técnica.

O fator de atração não se limita às capacidades técnicas de Bassey, de 26 anos, mas se estende à sua situação contratual, já que seu contrato com o Fulham termina ao fim da atual temporada, com a existência de uma cláusula que permite estendê-lo por mais 12 meses.

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Essa situação pode dar ao Manchester United a oportunidade de se mover para fechar o negócio, embora as negociações permaneçam ligadas à postura do Fulham quanto a abrir mão de uma de suas peças defensivas importantes no meio da temporada.

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O interesse no zagueiro do Fulham chega em um momento extremamente sensível, depois de os resultados do United revelarem uma fragilidade evidente no sistema defensivo, que fez a equipe sofrer gols em índices elevados e enfrentar grande dificuldade para alcançar a estabilidade dentro de campo.

Apenas uma equipe sofreu mais gols do que o Manchester United nesta temporada nas cinco grandes ligas da Europa, depois de as redes serem balançadas 30 vezes nas diversas competições, um número que reflete a dimensão do trabalho esperado de Pochettino.

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A missão de Pochettino começa no confronto contra o Liverpool

Espera-se que Pochettino, de 54 anos, assuma o comando do Manchester United na próxima etapa, sendo que o aguardado confronto contra o Liverpool no dia 22 de novembro deste mês, após o fim do período de pausa internacional, será um teste antecipado de sua capacidade de recolocar a equipe no caminho certo.

A diretoria do Manchester United havia decidido demitir o técnico anterior, Michael Carrick, após um início de temporada catastrófico, no qual a equipe conquistou apenas uma vitória nas primeiras dez rodadas da Premier League, caindo para a décima oitava posição, uma das posições de rebaixamento, com 8 pontos.

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A crise não foi apenas local, já que a equipe também enfrentou dificuldades na Liga dos Campeões, onde ocupa a décima sétima posição na fase de liga com 6 pontos, após ter conquistado duas vitórias e sofrido duas derrotas.

O United começou sua caminhada europeia com uma ampla vitória sobre o Sabah, do Azerbaijão, pelo placar de 4 a 0, mas caiu diante do Atlético de Madrid por 2 a 0, depois sofreu uma pesada derrota para o Como por 4 a 1, antes de recuperar o equilíbrio com uma emocionante vitória sobre a Roma por 3 a 2 na quarta rodada.

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Apesar dessa vitória, a situação da equipe ainda está longe de ser tranquila, já que a separam apenas dois pontos da vigésima quinta posição, que é a última das posições seguras para a classificação à próxima etapa.

O Manchester United tem pela frente testes difíceis, começando pelo confronto contra o Sporting de Lisboa no dia 25 de novembro, e depois uma série de confrontos diante de Leipzig, Bayern de Munique e Villarreal.

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Entre a corrida para salvar a temporada e a reconstrução da equipe, parece que Pochettino está ciente de que sua missão não começará apenas com a mudança da forma de jogar ou com a recuperação da confiança dos jogadores, mas com a resolução da falha defensiva que se transformou em um pesadelo que persegue o Manchester United, e talvez Calvin Bassey seja o primeiro de seus passos rumo a isso.