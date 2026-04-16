O período desastroso no Feyenoord parece ter ficado para trás: o jogador está a caminho da Copa do Mundo

A grande emissora esportiva canadense TSN acredita que Cyle Larin certamente estará presente na Copa do Mundo no próximo verão. O atacante de 30 anos não conseguiu convencer durante a primeira metade da temporada, quando estava emprestado ao Feyenoord, mas renasceu no Southampton.

Os canadenses estão muito impressionados com o que o jogador, que já disputou 88 partidas pela seleção, vem mostrando na Inglaterra. “Que reviravolta para Larin. Parecia que a falta de tempo de jogo e a desastrosa passagem por empréstimo ao Feyenoord iriam custar-lhe a vaga de titular na Copa do Mundo. Chegou-se até a questionar se Larin estaria, de fato, na seleção de 26 jogadores.”

“Toda essa conversa já desapareceu, pois Larin se transferiu para o Southampton em janeiro. Com tempo de jogo regular no Saints, Larin parece renascido. Ele está confiante. Ele joga bem. Ele volta a marcar gols”, dizem com grande elogio.

Larin está novamente na sua melhor forma, segundo o relato. “Basta olhar para o seu gol aos 61 minutos na semana passada, durante a goleada de 5 a 1 sobre o Wrexham, para ver o nível que o tornou um titular tão óbvio para o Canadá na campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2022.”

O analista Steven Caldwell acredita até que Larin deve ser titular na Copa do Mundo. “Larin está garantido no time titular do Canadá, em um esquema de dois atacantes ao lado de Jonathan David, da Juventus.”

Vários meios de comunicação ingleses já estão olhando além da Copa do Mundo. A expectativa é que o Southampton tente contratar Larin de forma definitiva do RCD Mallorca.

Larin disputou até agora quinze partidas oficiais pelo Southampton. Nelas, marcou seis gols e deu uma assistência.