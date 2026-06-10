O período de adaptação acabou... Será que Mourinho vai começar sua gestão no Real Madrid deixando Vinícius no banco?

Vinícius Júnior não está mais acima de qualquer crítica no Santiago Bernabéu. Com a chegada de José Mourinho ao comando técnico, o Real Madrid enviou ao seu astro brasileiro uma mensagem direta e contundente: chega de proteção, não há mais jogadores intocáveis.

De acordo com o jornal espanhol “OKDIARIO”, a próxima temporada será radicalmente diferente; afinal, o projeto de Mourinho se baseia em um único princípio: todos começam do zero, e o clube não quer repetir os erros do passado, quando alguns nomes se tornaram “intocáveis” dentro do vestiário, o que, na opinião do técnico português e da diretoria, prejudicou o espírito de competição.

O jornal destacou que essa mudança não significa que Vinícius tenha perdido seu lugar, já que o brasileiro ainda é considerado um dos principais trunfos da equipe e um jogador capaz de decidir qualquer partida com uma jogada individual, mas o privilégio de que desfrutou nas últimas temporadas chegou ao fim.

E esclareceu que Mourinho chegou a Valdebebas com plenos poderes e com luz verde de Florentino Pérez para tomar qualquer decisão que considere necessária, incluindo deixar qualquer jogador no banco de reservas, e Vinícius não é exceção.

O cenário lembra muito o que aconteceu na época de Xabi Alonso, quando o técnico basco tentou diminuir o status intocável que o ponta-esquerda brasileiro havia conquistado. Naquela ocasião, a tentativa esbarrou em tensões internas, e o jogador não lidou com a situação da melhor maneira possível.

Mas a diferença hoje, segundo fontes do clube, é que Mourinho não chega como um técnico comum, mas como o líder de um projeto totalmente apoiado para restaurar a ordem e a hierarquia em um vestiário que sofreu recentemente com tensões e problemas pessoais.

Desde o primeiro dia, o Real Madrid deixou claro para Mourinho que ninguém tem a vaga garantida por nome ou histórico. O único critério é o desempenho nos treinos e nas partidas; e se o técnico achar que outro companheiro está mais preparado, ou que o plano de jogo exige um estilo diferente, Vinícius se verá no banco sem hesitação.

No clube real, acreditam que essa mensagem pode ter sido a melhor coisa que aconteceu ao brasileiro após uma temporada marcada por críticas e instabilidade nos momentos decisivos. A verdadeira competição, e não a proteção, é o que pode trazer de volta a melhor versão dele mesmo.

A conclusão a que Vinícius chegou é clara: Mourinho está lá para tomar decisões sem levar em conta nomes. No novo Real Madrid, ele será apenas mais um jogador no elenco e, pela primeira vez em anos, ninguém garante seu lugar.