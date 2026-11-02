Uma estatística histórica revelou que o Real Madrid lidera a lista dos clubes que mais receberam pênaltis a favor na história do Campeonato Espanhol, superando seu rival tradicional, o Barcelona, e seu vizinho Atlético de Madrid, em meio à recorrente polêmica em torno das decisões de arbitragem registradas nas partidas da competição.
Essa estatística ganhou destaque após o pênalti marcado a favor do Real Madrid durante o confronto com o Racing Santander, no último domingo, depois que o francês Kylian Mbappé sofreu uma falta dentro da área, numa decisão que gerou controvérsia quanto à sua correção, ainda que sua marcação tenha ajudado a equipe merengue a abrir o placar por 1 a 0, antes de conquistar a vitória na partida (3 a 0).
Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", os pênaltis que o Real Madrid recebeu na história do Campeonato Espanhol chegaram a 601, contra 520 do Barcelona e 498 do Atlético de Madrid, fazendo com que o clube merengue mantenha a liderança com clara vantagem sobre seus concorrentes mais próximos nessa classificação.
No que diz respeito às estatísticas do século atual, o Real Madrid seguiu no topo da lista após receber 235 pênaltis, à frente do Barcelona, que ficou em segundo com 204, enquanto o Athletic Bilbao ocupou a terceira posição após ter 171 pênaltis marcados a seu favor.
Esses números surgem num momento em que se repetem as críticas do Real Madrid às decisões de arbitragem no Campeonato Espanhol, com o clube manifestando em diferentes ocasiões suas preocupações a respeito de alguns lances que considera terem influenciado seus resultados.