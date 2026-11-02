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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O pênalti de Mbappé abre um capítulo espinhoso: estatística chocante revela a contradição do Real Madrid

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

O Barcelona está na segunda colocação, com uma grande diferença.

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Uma estatística histórica revelou que o Real Madrid lidera a lista dos clubes que mais receberam pênaltis a favor na história do Campeonato Espanhol, superando seu rival tradicional, o Barcelona, e seu vizinho Atlético de Madrid, em meio à recorrente polêmica em torno das decisões de arbitragem registradas nas partidas da competição.

Essa estatística ganhou destaque após o pênalti marcado a favor do Real Madrid durante o confronto com o Racing Santander, no último domingo, depois que o francês Kylian Mbappé sofreu uma falta dentro da área, numa decisão que gerou controvérsia quanto à sua correção, ainda que sua marcação tenha ajudado a equipe merengue a abrir o placar por 1 a 0, antes de conquistar a vitória na partida (3 a 0).

Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", os pênaltis que o Real Madrid recebeu na história do Campeonato Espanhol chegaram a 601, contra 520 do Barcelona e 498 do Atlético de Madrid, fazendo com que o clube merengue mantenha a liderança com clara vantagem sobre seus concorrentes mais próximos nessa classificação.

No que diz respeito às estatísticas do século atual, o Real Madrid seguiu no topo da lista após receber 235 pênaltis, à frente do Barcelona, que ficou em segundo com 204, enquanto o Athletic Bilbao ocupou a terceira posição após ter 171 pênaltis marcados a seu favor.

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 de nov. de 2026

SAN

SAN

Esses números surgem num momento em que se repetem as críticas do Real Madrid às decisões de arbitragem no Campeonato Espanhol, com o clube manifestando em diferentes ocasiões suas preocupações a respeito de alguns lances que considera terem influenciado seus resultados.

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