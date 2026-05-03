O PEC Zwolle garante definitivamente a permanência na primeira divisão após uma vitória apertada sobre o Heracles Almelo

O PEC Zwolle garantiu definitivamente, na tarde de domingo, a permanência na VriendenLoterij Eredivisie. No estádio MAC³PARK, o Heracles Almelo foi derrotado por 1 a 0, o que permitiu aos jogadores de Zwolle evitar o rebaixamento.

Já aos cinco minutos, o PEC pensou ter aberto o placar com Thijs Oosting, mas a bandeira foi levantada por impedimento. No entanto, pouco depois, o Heracles viu a bola acabar indo para o fundo da rede, passando por Timo Jansik, que substituiu Remko Pasveer.

Um chute de longe de Anselmo García MacNulty, que disputava sua centésima partida pelo PEC, sofreu um desvio infeliz e deixou Jansik totalmente sem chances. Assim, o PEC, sem precisar impressionar, conseguiu a vantagem desejada: 1 a 0.

No restante do primeiro tempo, ambas as equipes apresentaram um desempenho mediano em campo. A equipe visitante conseguiu criar mais alguns momentos promissores, mas pecou na finalização. A equipe de Ernest Faber também teve sorte de Djevencio van der Kust ter permanecido em campo. Com um cartão amarelo no bolso, o zagueiro cometeu duas faltas, mas o árbitro Rob Dieperink poupou-o. O lateral-esquerdo foi, no entanto, substituído no intervalo.

Apesar da vantagem, o PEC não parecia jogar com total liberdade e, na verdade, não conseguiu concretizar nada a partir de uma pequena chance de chute de Odysseus Velanas. Mesmo assim, eles foram para o intervalo com a vantagem.

Após o intervalo, o PEC pareceu acelerar o ritmo por um breve período. Assim, cinco minutos após o reinício, Koen Kostons chutou por cima do gol após um bom ataque da equipe da casa. O PEC começou a jogar de forma mais direta e, após cerca de uma hora de jogo, foi ainda mais ajudado por Sem Scheperman.

O meio-campista recebeu dois cartões amarelos em pouco tempo e foi expulso após uma falta em Olivier Aertssen. Com uma hora de jogo e o adversário com dez jogadores, parecia que o PEC não iria mais perder a vantagem.

No entanto, foi a equipe visitante que teve a primeira grande chance, e o PEC não conseguiu realmente pressionar. Após um bom trabalho preparatório de Bryan Limbombe, Tristan van Gilst viu seu chute passar rente à trave adversária. O PEC estava avisado. A quinze minutos do fim, os torcedores no estádio MAC³PARK tiveram mais um susto. Mimeirhel Benita recebeu a bola bem na frente do gol, mas chutou para fora, mesmo perto da trave de Tom de Graaff.

A dez minutos do fim, o PEC parecia, do nada, ter selado definitivamente o resultado, mas o gol de Kaj de Rooij foi anulado por impedimento. O ponta havia se livrado da marcação com habilidade e chutado a bola com precisão no canto oposto, mas não adiantou: o placar continuou 1 a 0.

Aos 84 minutos, Kostons parecia ter acabado de vez com todas as dúvidas. Ele finalizou com frieza um belo passe de De Rooij de um ângulo difícil, mas também esse gol foi anulado após intervenção do VAR. Zico Buurmeester também teve uma grande chance, mas nem ele estava com a mira afiada. Mesmo assim, a vitória não ficou mais em risco para a equipe de Henry van der Vegt.

Com a vitória sobre o Heracles, o PEC Zwolle garante definitivamente a permanência. A diferença para a zona de rebaixamento permanece em seis pontos, faltando ainda duas partidas para o fim do campeonato. Mas como o Telstar e o Volendam se enfrentam na última rodada, os dois times não podem mais chegar aos 37 pontos.