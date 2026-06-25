O passado sombrio persegue a seleção... A Alemanha registra a pior sequência de sua história na Copa do Mundo

A seleção da Alemanha continuou a apresentar falhas defensivas na Copa do Mundo, ao sofrer um gol logo no início da partida contra o Equador, igualando assim a pior sequência negativa de sua história na competição.

Durante o confronto entre as duas seleções na terceira e última rodada da fase de grupos, a Alemanha sofreu um gol aos 9 minutos, marcado por Nelson Angulo, que aproveitou um passe decisivo do companheiro Pedro Vitti para empatar o placar, depois que a “Mannschaft” havia aberto o placar com um gol de Leroy Sané aos 2 minutos, em jogada criada por Florian Wirtz.

9 partidas sem manter o gol invicto

De acordo com o site francês “Stats Foot”, especializado em estatísticas de futebol, a Alemanha sofreu pelo menos um gol nos últimos 9 jogos que disputou na Copa do Mundo.

A rede destacou que essa sequência iguala os piores números defensivos da seleção alemã na história da Copa do Mundo, que remontam às suas primeiras nove partidas no torneio, entre maio de 1934 e junho de 1954.

Esse número negativo reflete uma verdadeira crise defensiva pela qual passa a tetracampeã mundial, em um momento em que busca consolidar a liderança do Grupo E, que também conta com a Costa do Marfim, o Equador e Curaçao.