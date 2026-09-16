Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que o Paris Saint-Germain montou seu plano para que um de seus jogadores conquiste a Bola de Ouro de 2026.

O Paris Saint-Germain concorre à Bola de Ouro com nove jogadores, além de Ferran Torres, que chegou neste verão vindo do Barcelona.

A lista de candidatos das fileiras do Paris inclui: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Ferran Torres.

O site "Foot Mercato" afirmou que o clube francês considera o trio Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé como os mais cotados entre os demais jogadores.

Cada um deles tem seus pontos fortes e fracos. Fabián Ruiz é o único jogador que venceu a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo nesta temporada, mas sofre com a falta de atenção em comparação aos outros jogadores, além de ter se lesionado durante os três primeiros meses do ano.

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Já Kvaratskhelia, que recebeu o prêmio de melhor jogador da Liga dos Campeões na temporada passada, foi decisivo em todas as partidas de mata-mata a partir do jogo de volta do playoff. Mas o problema está em sua ausência na Copa do Mundo.

E, por fim, Dembélé, que venceu a edição anterior do prêmio e é o artilheiro da equipe. Ainda assim, seu desempenho não foi impressionante estatisticamente, e ele sofreu com algumas lesões.

Os astros do Paris enfrentarão uma concorrência acirrada de jogadores de peso, a começar por Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane e até Michael Olise.

E, para reforçar as chances do Paris Saint-Germain de manter a Bola de Ouro, o clube tomou uma decisão ousada.

Segundo o jornal "Le Parisien", o clube parisiense optou por limitar suas opções a apenas dois candidatos, em vez de três. Era preciso tomar uma decisão, e foi Fabián Ruiz quem pagou o preço.

O meio-campista sofre com uma falta geral de reconhecimento, apesar de seu desempenho e de seu currículo repleto de conquistas fazerem dele um candidato digno, além de não ser um jogador que depende de estatísticas, ao contrário de seus dois companheiros.

De agora até 26 de outubro, data da cerimônia que será realizada em Londres neste ano, o Paris Saint-Germain destacará Dembélé e Kvara, que considera suas melhores esperanças.

De acordo com o andamento da campanha de apoio, o desempenho de cada candidato e até mesmo as pesquisas de opinião, os parisienses poderão aprimorar suas escolhas e preferir apenas um candidato.

Aliás, a partida do próximo domingo contra o Marselha pode influenciar de forma significativa a decisão da diretoria.

É assim que funcionam todos os clubes. O Real Madrid, por exemplo, escolheu Mbappé em detrimento de Bellingham, o Barcelona escolheu Yamal em detrimento de Rodri, e o Bayern de Munique escolheu Kane em detrimento de Olise.

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