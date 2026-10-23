Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o confronto com o Barcelona, o que significa o fim de sua temporada, a menos que ocorra uma surpresa.

O jornal Sport noticiou que o Paris já planejava, de acordo com informações divulgadas por reportagens francesas, entrar no mercado de transferências de inverno para contratar um ponta esquerda que reforce o elenco de sua equipe.

O técnico Luis Enrique possui um grupo de bons jogadores no setor ofensivo, como Ousmane Dembélé, que também se lesionou diante do Barcelona, além de Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Akliouche e Quentin Ndjantou.

Ainda assim, a confortável situação financeira do clube francês, após administrar a janela de transferências de verão com grande prudência, lhe dá a capacidade de entrar no mercado com um volume elevado de dinheiro.

O Paris Saint-Germain obteve receitas de 333,4 milhões de euros com a venda de jogadores durante a última janela de transferências de verão. E Bradley Barcola, que se transferiu para o Liverpool, foi o maior responsável por esse montante, depois de injetar 125 milhões de euros nos cofres do clube parisiense.

O jornal L'Équipe informou: "O Paris já busca um novo jogador para reforçar as posições de ponta durante a janela de transferências de inverno, devendo ser um jogador jovem com grande potencial".

Essas condições ideais abrem a porta para a multiplicidade de nomes cotados para se juntar ao Paris Saint-Germain durante o próximo mercado de transferências.

A rede "Eurosport" aponta que Nico Williams é considerado um candidato sério, sobretudo porque o clube francês o acompanha de perto há vários anos.

Já a rede Goal coloca o argelino Ibrahim Maza, um dos talentos emergentes de maior destaque do Bayer Leverkusen, dentro do círculo de interesse do clube parisiense. Enquanto isso, a rede Sky aposta no nome de Matías Albert, um dos talentos de maior destaque que ganham experiência nas fileiras do Borussia Dortmund.

Além disso, vale ressaltar que o Paris Saint-Germain pode contratar um jogador de imediato, caso não queira esperar até a janela de transferências de inverno, aproveitando a exceção conhecida como "joker" no Campeonato Francês.

Trata-se de um sistema criado pela competição no início do terceiro milênio, que permite aos clubes contratar um jogador de outro clube que atue na primeira divisão francesa ou na segunda divisão.

Nesse caso, o Paris Saint-Germain pode se beneficiar dessa exceção por conta da grave lesão sofrida por Kvaratskhelia. Ainda assim, parece que a decisão final será tomada em janeiro.