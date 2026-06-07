O Paris Saint-Germain envia um sinal muito claro ao Real Madrid após as declarações de Florentino Pérez

O Paris Saint-Germain não tem intenção de se desfazer de Vitinha ou João Neves, confirmou Fabrizio Romano neste domingo. Anteriormente, o jornal espanhol *Marca* havia noticiado que o Real Madrid gostaria de reforçar seu elenco com um dos dois meio-campistas.

Os rumores começaram a circular depois que o candidato à presidência Florentino Pérez indicou que faria uma oferta de 150 milhões de euros, o que, segundo ele, seria a maior oferta da história do clube madrilenho.

O Marca citou então os nomes de Vitinha e Neves, em parte depois que Pérez descartou alguns nomes e indicou que se tratava especificamente de um meio-campista. “Não é Olise, não é Doku e não é Haaland”, afirmou o atual presidente do Real Madrid.

O campeão francês e vencedor da Liga dos Campeões deixou claro, no entanto, que ambos os jogadores não estão à venda. Segundo Romano, eles “não estão à venda, são intocáveis e uma parte essencial do projeto”. Para o Real Madrid, portanto, tudo não passa de rumores.

Vitinha, de 25 anos, chegou em 2022 vindo do Porto por cerca de 41,5 milhões de euros e rapidamente se tornou uma peça indispensável no meio-campo. Seu parceiro no meio-campo, João Neves, tem uma história semelhante.

Neves, de 21 anos, foi contratado do Benfica no verão de 2024 por pouco menos de 66 milhões de euros e vale muito mais do que seu preço. Ele rapidamente se tornou uma peça fundamental e, até o momento, disputou 97 partidas pelo time parisiense.