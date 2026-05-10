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Doue PSGGetty
Daily Loos

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O Paris Saint-Germain é campeão nacional de fato após uma vitória por uma diferença mínima sobre o Stade Brest

PSG x Brest
PSG
Brest
Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain sagrou-se campeão da França de forma oficiosa na noite de domingo. A equipe de Luis Enrique dominou toda a partida contra o Stade Brest, mas venceu por apenas 1 a 0. Isso foi suficiente para manter o segundo colocado, o RC Lens, a seis pontos, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato.

Quase todos os clubes da liga francesa entraram em campo no domingo à noite, exceto o Lens. O atual segundo colocado jogou na sexta-feira à noite e, após uma vitória por 1 a 0 sobre o FC Nantes, aumentou a pressão sobre os parisienses. Eles precisavam lidar com o Stade Brest, time de meio de tabela.

Com uma escalação titular bastante alterada, na qual muitos jogadores-estrela ficaram no banco, o PSG dominou toda a partida. No entanto, o time da casa esbarrou em um obstáculo inesperado: o goleiro Grégoire Coudert. O goleiro francês manteve sua equipe na partida por muito tempo e viu o líder atacar o gol incessantemente — mas sem sucesso. O PSG teve 67% de posse de bola e disparou nada menos que 23 chutes, todos em vão.

Os parisienses tiveram algumas grandes chances, mas só conseguiram marcar no final da partida. Aos 82 minutos, foi o substituto Désiré Doué quem quebrou o impasse. O ágil atacante recebeu a bola na entrada da área, driblou vários defensores e chutou. A bola foi parar no canto oposto: 1 a 0.

Com este gol, o PSG é campeão nacional de fato. A diferença para o Lens é de seis pontos, faltando ainda duas partidas a serem disputadas. Além disso, os parisienses têm um saldo de gols significativamente melhor.

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Além do título nacional, a equipe de Enrique também pode conquistar a Liga dos Campeões. A final está marcada para 30 de maio contra o Arsenal.

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