O Paris Saint-Germain contrata jogador com 63 partidas pela seleção francesa por menos de 10 milhões de euros

O Paris Saint-Germain está prestes a reforçar seu elenco com Lucas Digne, segundo notícias divulgadas, entre outros, pelo L'Équipe e pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano. O lateral-esquerdo (32) assinará um contrato de três anos na capital francesa.

Digne, que ainda tem contrato com o Aston Villa até meados de 2028, não é de forma alguma um desconhecido para o PSG. O zagueiro já esteve sob contrato no Parc des Princes entre 2013 e 2016, embora tenha sido emprestado à AS Roma em sua última temporada.

Digne então se transferiu para o FC Barcelona por dezesseis milhões de euros, para ser vendido, dois anos depois, ao Everton por mais quatro milhões de euros.

Na Inglaterra, ele se tornou um zagueiro muito confiável. Em 2022, o Aston Villa dispôs de trinta milhões de euros para trazer o jogador, que soma 63 partidas pela seleção, para Birmingham.

Romano destaca que há um acordo verbal entre Digne, o PSG e o Villa. “O PSG confirmou que vai ativar a cláusula de rescisão no valor de pouco menos de dez milhões de euros.”

Segundo o L’Équipe, Digne é visto como o substituto ideal para Nuno Mendes, que se tornou talvez o melhor lateral-esquerdo do mundo e, portanto, não parece ter motivos para temer por sua vaga no time titular.

Assim, o Villa perde mais uma vez um jogador valioso. Mais cedo neste dia, foi divulgado que Youri Tielemans se transferirá definitivamente para o Manchester United.