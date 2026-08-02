O Paris Saint-Germain está próximo de fechar uma contratação de destaque vinda do Campeonato Italiano durante a atual janela de transferências de verão.

O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano escreveu em sua conta na rede "X": "O Paris Saint-Germain apresentou seu projeto a Zion Suzuki para conseguir o sinal verde do goleiro em relação ao negócio".

E acrescentou o especialista em mercado: "O Paris Saint-Germain está pronto para avançar nas negociações com o Parma, sendo que a Juventus também desejava contratar Suzuki, mas sua proposta inicial foi recusada".

Vale lembrar que Lucas Chevalier e Matvey Safonov se revezaram como titulares para proteger o gol do Saint-Germain na última temporada, após a venda de Gianluigi Donnarumma ao Manchester City.



