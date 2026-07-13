Os olhares estão voltados para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, que sediará o tão aguardado confronto entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026; no entanto, o clima em torno da partida já não é mais apenas esportivo, depois que relatos revelaram o aumento do nível de segurança devido a temores de confrontos entre torcedores das duas seleções.

De acordo com informações veiculadas pela rede de canais “Al Arabiya”, a tensão começou a aumentar desde as partidas da fase anterior, quando a torcida argentina acompanhou o confronto de sua seleção contra a Suíça na área reservada aos torcedores, e surgiram gritos de indignação refletindo o descontentamento com o desempenho do “Tango”, apesar da classificação.

A rede acrescentou que os torcedores argentinos também assistiram à partida entre Inglaterra e Noruega na mesma área, mas as reações não foram positivas após a vitória da seleção inglesa, o que aumentou a tensão antes do confronto direto entre as duas seleções.

Os relatos indicaram que a classificação da Argentina e da Inglaterra para as semifinais levou os organizadores a elevar o nível de segurança da partida, diante da expectativa de um grande público de ambas as torcidas.

De acordo com as informações recebidas, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) informou às autoridades de segurança que separar completamente as torcidas das duas seleções dentro do estádio parece quase impossível, o que levou à adoção de medidas de segurança excepcionais em antecipação a possíveis confrontos.

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O confronto entre Inglaterra e Argentina carrega uma longa história de rivalidade futebolística e entre torcidas, o que fez com que a partida fosse tratada, do ponto de vista da segurança, como um dos confrontos mais delicados do torneio, não apenas por seu valor técnico, mas também pelo clima tenso que a antecede.

Enquanto Lionel Messi e Harry Kane se preparam para liderar suas seleções rumo ao sonho da final, a batalha fora de campo também parece acirrada, com um amplo estado de alerta de segurança e a expectativa de saber se o confronto permanecerá dentro dos limites do futebol ou se se transformará em uma das questões de segurança mais complexas da Copa do Mundo de 2026.