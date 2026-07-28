O Palmeiras surpreendeu os grandes da Europa com uma decisão referente à sua joia jovem, Eduardo Conceição, que figura na lista de desejos do atual mercado de verão.

A imprensa brasileira e inglesa segue associando o Barcelona à contratação da nova promessa do futebol brasileiro, Eduardo Conceição, um ponta-esquerda de 16 anos que atua no Palmeiras.

Os jornais Manchester Evening e Globo Esporte apontaram o nome do clube catalão como um dos concorrentes pela contratação do atacante de 16 anos, cujo nome vem sendo ligado, há meses, a outros clubes, como Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain e até Real Madrid.

De acordo com esses últimos relatos, o Palmeiras, que detém os direitos de Conceição, planeja manter seu jovem talento por um tempo, especialmente considerando que ele tem contrato em vigor até 2029.

O jornal Globo Esporte informou que houve conversas com o Manchester United, além de Manchester City e Barcelona. Os relatos apontaram que o valor acordado girava em torno de 25 milhões de euros, além de 15 milhões de euros em bônus.

No entanto, o Palmeiras parece ter endurecido sua posição, pois deseja que seu jovem e promissor jogador se desenvolva no time principal antes de aceitar um acordo de transferência, que, segundo esses relatos, não terá valor inferior a 50 milhões de euros nas próximas janelas de transferências.

Eduardo Conceição é considerado um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, e o Palmeiras leva em conta as negociações lucrativas que envolveram Endrick e Estêvão: Endrick foi transferido para o Real Madrid em dezembro de 2022 por 72 milhões (35 milhões fixos, 25 milhões em bonificações e 12 milhões em impostos) e Estêvão foi vendido por 45 milhões + 20 milhões ao Chelsea no verão de 2024.

O jornal Globo Esporte informou que o Palmeiras já recusou ofertas entre 20 e 25 milhões de euros da Inglaterra, além de propostas de Jürgen Klopp, então diretor global de futebol da Red Bull, inicialmente por cerca de 7 milhões de euros e uma segunda oferta de 10 milhões de euros.

Em janeiro, o jornal Mundo Deportivo informou que o nome de Eduardo Conceição estava associado ao interesse do Barcelona.

O periódico explicou que o clube catalão vinha monitorando o jovem ponta e, apesar de o admirarem, seus planos consistiam em destinar o grande investimento a um atacante experiente.