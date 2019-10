O Palmeiras ainda briga pelo título do Brasileirão? Dudu aposta que sim

Verdão empatou em casa com o Galo e viu Flamengo abrir cinco pontos na ponta da tabela

O jogou em casa no último domingo (06), mas não conseguiu vencer o . O time de Mano Menezes tem o segundo empate seguido após uma sequência positiva de cinco vitórias, que começou com a chegada do novo treinador. Mesmo com esses dois deslizes, o atacante Dudu acredita que o continua na briga pelo título do campeonato brasileiro.

"A gente fez um bom jogo. Eles vieram muito fechados, com quase dez jogadores atrás. Conseguimos o empate, é não desaminar que ainda vamos tentar buscar o título", falou Dudu. O empate do time de fez com que o Flamengo disparasse e abrisse cinco pontos de vantagem na liderança do campeonato.

O comemorou esse empate em uma das arenas mais caras e difíceis de se jogar no . O time mineiro vem em uma sequência ruim com apenas uma vitória nos últimos seis jogos do certame nacional, além de quatro derrotas. Com o empate, o time de Rodrigo Santana estabilizou no 11º lugar.

Os times que se enfrentaram no Allianz Parque no domingo terão uma dura próxima rodada. O Palmeiras enfrenta o , na Vila Belmiro, nessa quarta-feira (09), às 21h30 (de Brasília). Já o Atlético-MG viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o líder , na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.