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A declaração de Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, sobre a ausência de Cristiano Ronaldo abriu uma nova porta para a polêmica, depois que o comunicador inglês Piers Morgan entrou na linha de frente da crise e desferiu um ataque direto ao técnico português, após a pesada derrota diante da Dinamarca por 4 a 1, na partida disputada na cidade de Braga.

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O episódio começou durante a coletiva de imprensa que se seguiu ao confronto, quando Jesus foi questionado sobre o quanto sentia falta de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção e atacante do Al-Nassr saudita, diante de sua ausência nas fileiras de Portugal. O técnico de 72 anos respondeu de maneira irônica, dizendo: "Sinto falta dele? Como? Ele não está mais com a seleção nacional, a menos que esteja aqui para me fazer companhia".

A resposta de Jesus veio depois de a seleção portuguesa sofrer uma dura derrota diante da Dinamarca, em uma partida na qual não conseguiu acompanhar o adversário, o que levou Piers Morgan a aproveitar a declaração e dirigir duras críticas ao treinador, baseando-se no resultado em que terminou o confronto.

Morgan responde à declaração de Jesus

O jornalista italiano Fabrizio Romano divulgou as declarações do técnico de Portugal por meio de sua conta oficial na plataforma «X», o que gerou ampla repercussão, antes de Morgan intervir comentando a publicação, atacando Jesus por sua maneira de falar sobre a ausência de Cristiano Ronaldo.

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O comunicador inglês escreveu: "Esse palhaço também não estará com a seleção nacional se Portugal continuar sofrendo derrotas como aconteceu hoje, sábado", em referência direta à derrota diante da Dinamarca, e uma clara crítica ao treinador português após suas declarações sobre o capitão da seleção.

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O comentário de Morgan não se limitou a contestar a maneira como Jesus falou sobre Cristiano Ronaldo, mas também relacionou o futuro do treinador aos resultados da seleção, considerando que a continuidade das derrotas pode deixá-lo fora dos planos da comissão técnica de Portugal, à semelhança do que disse a respeito da ausência do capitão do Al-Nassr.

Desavença anterior por causa de Cristiano Ronaldo

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O ataque de Morgan surge como uma extensão de suas repetidas críticas a Jesus nas últimas semanas, já que o comunicador inglês adotou posições duras em relação ao treinador português por conta dos acontecimentos que acompanharam a ausência de Cristiano Ronaldo na seleção nacional.

Morgan foi um dos mais destacados defensores do capitão de Portugal nessa crise, e já havia criticado a conduta de Jesus e suas posições relacionadas ao veterano craque, diante da polêmica que cercou as circunstâncias que levaram ao afastamento de Cristiano Ronaldo da lista da seleção.

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A discussão se renovou após o confronto com a Dinamarca, depois de a declaração de Jesus trazer de volta o nome de Cristiano Ronaldo ao centro do debate, apesar de ele não ter participado da partida, enquanto a resposta de Morgan acabou adicionando um novo embate à desavença existente entre as duas partes.

Assim, a declaração do treinador português e a resposta do comunicador inglês dominaram as repercussões que acompanharam a derrota de Portugal, depois de a resposta de Jesus a uma pergunta relacionada à ausência de Cristiano Ronaldo se transformar em um ataque público de Morgan ao técnico da seleção.