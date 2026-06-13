O pai dele revela a surpresa: Al-Hamdan recusou a “Europa” por causa do Al-Nasr!

Abdulrahman Al-Hamdan, pai do atacante do Al-Nassr saudita Abdullah Al-Hamdan, revelou que seu filho recebeu várias propostas profissionais de clubes europeus antes de se transferir para o “Al-Alamy”, confirmando que o jogador preferiu viver sua nova experiência na Liga Saudita, apesar do interesse estrangeiro.

O Al-Nassr conseguiu contratar Al-Hamdan nas últimas horas da janela de transferências de inverno passada, em uma transação sem custos, reforçando seu elenco com um dos principais atacantes sauditas.

O pai do jogador explicou, em declarações ao jornal “Al-Riyadiah”, que Al-Hamdan tinha mais de uma opção antes de decidir seu futuro, indicando que algumas ofertas vieram de clubes europeus de grande renome.

Ele disse: “Abdullah assinou um contrato de quatro anos com o Al-Nassr, mas antes disso recebeu ofertas de clubes europeus conhecidos, entre eles um clube espanhol e outro que já disputou a Liga dos Campeões, mas prefiro não revelar seus nomes no momento”.

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Ele acrescentou que seu filho provou suas habilidades nas diferentes etapas por que passou ao longo de sua carreira, seja no Al-Shabab ou no Al-Hilal, ressaltando que o jogador sempre foi capaz de deixar sua marca quando recebia a oportunidade certa.

Ele destacou que a passagem de Al-Hamdan pelo Al-Hilal foi marcada por sua contribuição na conquista de vários títulos, apesar da forte concorrência dentro da equipe, explicando que o jogador manteve sua presença e conseguiu agregar valor sempre que participou.

Ele também elogiou o início de Al-Hamdan no Al-Nassr, destacando que a conquista do título da liga em sua primeira temporada com o “Al-Alamy” reflete o valor do jogador e sua capacidade de se adaptar e ter sucesso em diversas circunstâncias.

Al-Hamdan disputou 20 partidas com a camisa do Al-Nassr em diversas competições, marcando 5 gols e dando 3 assistências.