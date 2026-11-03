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O pai de Yamal questiona a votação da Bola de Ouro e abre fogo contra a Espanha por causa de Mbappé

L. Yamal
K. Mbappe
Barcelona
Real Madrid
Espanha
França

O mistério da camisa do Real Madrid

Munir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, o craque revelado pelo Barcelona, não aceitou o fato de seu filho ter conquistado apenas a terceira colocação na disputa pela Bola de Ouro, vencida por Harry Kane, que superou Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.

Em declarações explosivas e extremamente diretas, o pai da joia do Barcelona abriu fogo contra o sistema de votação na Espanha, acusando-o de favorecer o atacante do Real Madrid simplesmente por ele vestir a camisa branca.

Em uma conversa polêmica com o famoso jornalista Jota Jordi, Munir Nasraoui expressou seu choque e sua profunda surpresa com os votos que foram para Mbappé, deixando-o em segundo lugar na classificação, questionando os critérios adotados pelo delegado espanhol da revista France Football, o diretor do jornal AS, José Félix Díaz.

Munir não hesitou em fazer uma crítica direta e mordaz, afirmando: "Espero ver um dia na tela algum daqueles que votaram em Mbappé, e gostaria de conversar com ele, e com você também, meu amigo, torcedor de Mbappé".

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O pai de Lamine foi ainda mais longe, ligando a questão de forma explícita à influência da camisa do Real Madrid sobre alguns votos, em uma alusão que muitos consideraram uma clara acusação de parcialidade.

E acrescentou em tom irritado: "Isso só acontece aqui na Espanha. Se o melhor jogador do mundo joga no Real Madrid, então votem na seleção nacional! Eu não estou dizendo, é um prêmio para o jogador e não para um time. Estamos no século XXI, cara!".

As fortes declarações de Munir acenderam uma ampla polêmica no meio do futebol sobre o quanto a filiação de um jogador a um determinado clube influencia sua avaliação na disputa pela Bola de Ouro, e abriram as portas para um velho e novo debate sobre a objetividade na votação.

E parece que o fenômeno do voto por motivações nacionalistas não se limitou à Espanha, pois os fatos indicam que a Argentina votou em Lionel Messi, a França foi para Mbappé, a Inglaterra escolheu Harry Kane, enquanto a Geórgia votou em seu astro Khvicha Kvaratskhelia, o que reforça as dúvidas sobre os verdadeiros critérios de escolha.

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