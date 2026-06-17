O pai de Memphis Depay rompe repentinamente o silêncio sobre um assunto delicado durante a Copa do Mundo

A influenciadora brasileira Lary Simões nunca esteve grávida do jogador da seleção holandesa Memphis Depay. É o que afirma o pai dele, Dennis Depay, em uma entrevista à revista Story.

O repórter da Story, Nick Dijkman, mergulha repentinamente, durante a Copa do Mundo, na vida privada do maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa. Para isso, o jornalista conversa com o pai dele, Dennis.

O pai de Memphis fala, entre outras coisas, sobre o “drama do bebê” do ano passado. A influenciadora brasileira Simões alegou estar grávida dele e acusou o atacante do Corinthians de ter evitado qualquer contato com ela a partir daquele momento.

Infelizmente, a filhinha de Simões faleceu antes mesmo de nascer. Memphis nunca se pronunciou publicamente sobre essa situação, mas seu pai, de repente, o faz durante a Copa do Mundo.

“Na época, perguntei imediatamente ao Memphis se ele ia ser pai. Mas ele me disse: isso não é verdade, ela não está grávida de mim. Essa mulher só estava de olho no dinheiro do Memphis”, afirma Depay.

No momento, Memphis não está procurando um novo amor. “Ele está muito ocupado com a carreira no futebol. Eu perguntei a ele quando ele vai se casar. Ele respondeu: ‘Se eu encontrar uma boa mulher, vou me casar. Seria legal’.”

Há anos, Memphis decidiu jogar com o primeiro nome nas costas devido ao relacionamento conturbado com o pai. Depay deixou a família quando o “Moordrechter” tinha quatro anos. Hoje, eles mantêm um relacionamento melhor há anos.