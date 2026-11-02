O pai de Lamine Yamal revela surpresa sobre o verdadeiro nome do filho

Munir Nasraoui, pai do craque espanhol do Barcelona, Lamine Yamal, revelou detalhes relacionados ao sobrenome de seu filho, esclarecendo que "Yamal" não é o nome da família, como muitos acreditam, mas que o jogador carrega um sobrenome diferente.

As declarações de Nasraoui vieram à margem da grande vitória do Barcelona sobre o Deportivo Alavés por 6 a 1, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, na partida em que Yamal manteve seu brilho com a camisa da equipe catalã.

O pai do jogador afirmou durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais: "Quero contar a vocês uma coisa que todos sabem. Lamine Yamal não é um sobrenome, pois o sobrenome da família dele é Nasraoui Ebana, para que fiquem cientes disso e não me interpretem mal".

Munir Nasraoui, conhecido pela alcunha de "o Perseverante", faz questão de aparecer constantemente nas plataformas de redes sociais, onde envia mensagens de apoio ao filho e expressa sua grande confiança nas capacidades dele. No sábado, publicou ainda outro vídeo no qual disse: "Vocês não chegarão ao topo enquanto Lamine Yamal estiver em campo".

Yamal, de 19 anos, é considerado um dos maiores destaques do Barcelona e do futebol mundial, depois de ter ficado em terceiro lugar na classificação do prêmio Bola de Ouro recentemente, além de já ter conquistado a Copa do Mundo, conforme consta na matéria.

Lamine Yamal nasceu em julho de 2007, nos arredores de Barcelona, filho de seu pai Munir Nasraoui e de sua mãe Sheila Ebana, natural da Guiné Equatorial, que trabalhava como garçonete.