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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O pai de Lamine Yamal revela surpresa sobre o verdadeiro nome do filho

L. Yamal
Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Espanha

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Munir Nasraoui, pai do craque espanhol do Barcelona, Lamine Yamal, revelou detalhes relacionados ao sobrenome de seu filho, esclarecendo que "Yamal" não é o nome da família, como muitos acreditam, mas que o jogador carrega um sobrenome diferente.

As declarações de Nasraoui vieram à margem da grande vitória do Barcelona sobre o Deportivo Alavés por 6 a 1, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, na partida em que Yamal manteve seu brilho com a camisa da equipe catalã.

O pai do jogador afirmou durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais: "Quero contar a vocês uma coisa que todos sabem. Lamine Yamal não é um sobrenome, pois o sobrenome da família dele é Nasraoui Ebana, para que fiquem cientes disso e não me interpretem mal".

Munir Nasraoui, conhecido pela alcunha de "o Perseverante", faz questão de aparecer constantemente nas plataformas de redes sociais, onde envia mensagens de apoio ao filho e expressa sua grande confiança nas capacidades dele. No sábado, publicou ainda outro vídeo no qual disse: "Vocês não chegarão ao topo enquanto Lamine Yamal estiver em campo".

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Yamal, de 19 anos, é considerado um dos maiores destaques do Barcelona e do futebol mundial, depois de ter ficado em terceiro lugar na classificação do prêmio Bola de Ouro recentemente, além de já ter conquistado a Copa do Mundo, conforme consta na matéria.

Lamine Yamal nasceu em julho de 2007, nos arredores de Barcelona, filho de seu pai Munir Nasraoui e de sua mãe Sheila Ebana, natural da Guiné Equatorial, que trabalhava como garçonete.

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