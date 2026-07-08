O pai de Jordan Henderson revela detalhes chocantes sobre a lesão do filho na Copa do Mundo

O pai de Jordan Henderson, astro da seleção inglesa, revelou detalhes chocantes sobre a lesão sofrida por seu filho na Copa do Mundo, mais precisamente durante a comemoração da vitória sobre o México.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, o pai de Jordan Henderson confirmou que o craque da seleção inglesa “quebrou” completamente o antebraço esquerdo.

A seleção dos Três Leões garantiu sua vaga nas quartas de final após uma vitória espetacular por 3 a 2 sobre o México, mas a alegria da Inglaterra se transformou em pesadelo quando Henderson, de 36 anos, sofreu uma queda terrível ao tentar pular por cima dos painéis publicitários.

Dan Burn, que já havia pulado a barreira, chamou imediatamente os paramédicos para que atendessem rapidamente o meio-campista do Brentford.

Henderson agora se prepara para passar por uma cirurgia, após ter sido descartado do restante do torneio.

O pai do jogador, que já conquistou uma vez o título da Premier League, Brian, revelou os detalhes chocantes da lesão, dizendo ao jornal Daily Mail: “A lesão no antebraço esquerdo o fraturou completamente; ele receberá uma tala e, depois disso, tudo dependerá do que os especialistas disserem”.

Henderson foi internado em um hospital mexicano, enquanto seus companheiros de equipe retornaram à sua base em Kansas City para começar a se preparar para um confronto emocionante contra a Noruega.

Tempestades com trovoadas atrasaram os planos de retorno do ex-jogador do Liverpool aos Estados Unidos.

Brian, que assistiu à vitória sobre o México em sua casa no nordeste do país, só percebeu a gravidade da lesão chocante do filho quando o viu sendo retirado do campo enquanto Harry Kane cumpria suas obrigações com a imprensa.

O ex-policial e jogador amador de futebol também confirmou que Henderson pretende ficar com seus amigos pelo restante dos jogos da Copa do Mundo.

Ele acrescentou: “No começo, achei que ele tivesse caído. Achei que talvez tivesse arranhado o pulso. Não percebi a gravidade da situação até que estavam entrevistando Harry Kane e uma maca passou por onde Jordan estava. Eu o vi ali, conectado a um aparelho de oxigênio e outros equipamentos”.

E continuou: “Na hora, mandei uma mensagem para o assistente pessoal dele, que estava lá, para tentar descobrir o que tinha acontecido. Fiquei acordado a noite toda esperando notícias. Agora, é só uma questão de esperar. Ele não vai abandonar os companheiros de equipe. Vai ficar com eles até o fim.”