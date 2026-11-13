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Enquanto os rumores se intensificavam em torno do futuro do jovem astro egípcio Hamza Abdel Karim, seu pai veio a público para pôr fim a todas as especulações, afirmando que seu filho não pensa de forma alguma em deixar o Barcelona durante a próxima janela de transferências de inverno, em janeiro, e que tudo o que se diz sobre sua transferência para o Campeonato Italiano não passa de notícias "inventadas", sem qualquer fundamento.

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Os últimos relatos sobre a possível saída de Hamza do clube catalão geraram grande preocupação no jogador e em seu entorno, especialmente diante de sua pouca participação nas partidas e da forte concorrência pelas posições no time principal, o que alimentou as especulações de que o atacante egípcio poderia deixar o Barcelona temporariamente em busca de melhores oportunidades para jogar e ganhar experiência.

Mas essa possibilidade foi categoricamente negada pelo pai do jogador, em declarações à rede "Erem News", reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", quando afirmou: "O que se diz sobre a saída de Hamza do Barcelona não é verdade, e os rumores sobre sua transferência para o Como, na Itália, são inventados".

Essas declarações vieram em resposta aos relatos que alegavam que o clube italiano Como estuda a contratação do jovem atacante, seja por empréstimo ou em transferência definitiva, aproveitando o desejo do jogador de obter mais minutos em campo.

Ainda assim, a situação do jovem atacante despertou o interesse de vários clubes europeus, que, segundo se diz, acompanham de perto seu caso durante a janela de transferências de inverno. Apesar das altas expectativas que ele gerou durante a pré-temporada, destacando-se por sua grande capacidade de finalização e seu enorme faro de gol, Hamza ainda não garantiu um lugar como titular nos planos do técnico alemão Hansi Flick.

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Essa falta de continuidade levou a amplas especulações sobre a possibilidade de um empréstimo, para que ele possa ganhar mais minutos e experiência, especialmente porque a comissão técnica o vê como um projeto de atacante para o futuro, mas que precisa de tempo para se integrar plenamente ao estilo do time principal.

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Em resposta a esses relatos, o pai do jogador procurou tranquilizar a torcida egípcia e a torcida do Barcelona, e abordou com serenidade os rumores que ligam seu filho a uma saída do clube catalão, reforçando que a posição da família é clara: no momento, tudo o que se diz não passa de especulação, e nenhuma transferência deve ser considerada certa.

A família de Hamza reafirma sua total confiança no projeto do Barcelona e acredita que o jogador deve continuar trabalhando duro e aproveitar cada oportunidade para provar seu talento, seja nos treinos ou nos minutos que receba com o time principal ou com a equipe reserva.

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Hamza Abdelkarim vive um momento delicado em sua carreira, entre o sonho de permanecer em um dos maiores clubes do mundo e a necessidade natural de qualquer jovem jogador de atuar com regularidade para evoluir. Mas a mensagem de seu pai foi decisiva: não haverá saída em janeiro, e o foco total está no Barcelona.

Muitos observadores acreditam que a permanência de Hamza no Barcelona pode ser a melhor decisão a longo prazo, especialmente diante da política do clube de dar oportunidades aos jovens talentos, como aconteceu com vários jogadores que começaram no banco de reservas antes de se tornarem estrelas titulares.

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No fim, o destino de Hamza Abdelkarim continua atrelado à sua capacidade de aproveitar as próximas oportunidades e de convencer Hansi Flick de seu talento, para deixar de ser apenas um nome promissor da pré-temporada e se tornar um atacante em quem o Barcelona possa confiar em um futuro próximo.