Apesar de estar ligado a um contrato de longa duração com o Manchester City, que se estende até o verão de 2034, o futuro do astro norueguês Erling Haaland não parece distante da polêmica, diante do processo financeiro que persegue o clube inglês e que pode trazer grandes repercussões para o seu projeto ao longo dos próximos anos.

As declarações de Alfie Haaland, pai do atacante norueguês, vieram abrir espaço para ainda mais questionamentos sobre o futuro do filho, depois de ele preferir não se antecipar aos acontecimentos, à espera do que vão resultar os procedimentos de recurso relativos à condenação do Manchester City por cometer 115 infrações às regras financeiras da Premier League inglesa.

Haaland havia começado a temporada de forma forte, após marcar 9 gols em suas primeiras 9 partidas na Premier League, apesar de não ter conseguido balançar as redes durante a derrota do Manchester City para o Brighton por um a zero.

O atacante norueguês é um dos principais pilares do projeto esportivo do Manchester City, além de representar o rosto mais destacado da equipe na fase atual, o que faz com que qualquer conversa sobre o seu futuro seja alvo de amplo interesse, especialmente diante do processo que lança suas sombras sobre o clube.

Alfie Haaland afirmou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Acho que devemos aguardar os procedimentos de recurso. As coisas podem andar rápido, apesar de haver torcidas e clubes rivais, e especialmente jornalistas, mirando o Manchester City atualmente. Por isso, temos que esperar para ver o resultado do recurso".

E acrescentou: "O Manchester City acredita que tem provas sólidas que comprovam sua inocência, por isso considero que o melhor é esperar até a saída da decisão. O Erling pensa em jogar futebol pelo maior tempo possível e está focado nisso, e acho que somos nós, que estamos fora de campo, que pensamos nesse processo mais do que os outros".