Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O pai de Haaland abre caminho para dúvidas sobre o futuro do filho no Manchester City

E. Haaland
Leipzig x Manchester City
Leipzig
Manchester City
Liga dos Campeões
Nottingham Forest x Manchester City
Nottingham Forest
Premier League
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Valencia x Real Madrid
Valencia
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bundesliga
Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
PSG x Troyes
Troyes
Campeonato Francês
Noruega
Alemanha
England
Grécia
Espanha
França

Contrato até 2034: por que Alvi aguarda o destino do Manchester City?

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

Apesar de estar ligado a um contrato de longa duração com o Manchester City, que se estende até o verão de 2034, o futuro do astro norueguês Erling Haaland não parece distante da polêmica, diante do processo financeiro que persegue o clube inglês e que pode trazer grandes repercussões para o seu projeto ao longo dos próximos anos.

As declarações de Alfie Haaland, pai do atacante norueguês, vieram abrir espaço para ainda mais questionamentos sobre o futuro do filho, depois de ele preferir não se antecipar aos acontecimentos, à espera do que vão resultar os procedimentos de recurso relativos à condenação do Manchester City por cometer 115 infrações às regras financeiras da Premier League inglesa.

Haaland havia começado a temporada de forma forte, após marcar 9 gols em suas primeiras 9 partidas na Premier League, apesar de não ter conseguido balançar as redes durante a derrota do Manchester City para o Brighton por um a zero.

O atacante norueguês é um dos principais pilares do projeto esportivo do Manchester City, além de representar o rosto mais destacado da equipe na fase atual, o que faz com que qualquer conversa sobre o seu futuro seja alvo de amplo interesse, especialmente diante do processo que lança suas sombras sobre o clube.

Alfie Haaland afirmou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Acho que devemos aguardar os procedimentos de recurso. As coisas podem andar rápido, apesar de haver torcidas e clubes rivais, e especialmente jornalistas, mirando o Manchester City atualmente. Por isso, temos que esperar para ver o resultado do recurso".

E acrescentou: "O Manchester City acredita que tem provas sólidas que comprovam sua inocência, por isso considero que o melhor é esperar até a saída da decisão. O Erling pensa em jogar futebol pelo maior tempo possível e está focado nisso, e acho que somos nós, que estamos fora de campo, que pensamos nesse processo mais do que os outros".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google