O 'outro' Bruno Henrique: irmão brilha na várzea e até leva Neymar no apelido

Um ano mais velho que o craque do Flamengo, Juninho Neymar desfila talento no terrão de Belo Horizonte e impressiona com dribles

No início da década, um jovem irreverente, bom de drible e que era chamado de "fenômeno" por quem o via de perto, desfilava seu talento nos campos de várzea de Belo Horizonte. "Esse menino joga muita bola, ele vai longe", era a previsão mais fácil de ser feita sobre o garoto que recebeu o apelido de Neymar pela similaridade de estilo de jogo com o craque do .

Ao seu lado, o tal garoto contava com um parceiro e tanto, ninguém menos que seu irmão, um ano mais novo. Com estilo bem parecido, os dois aterrorizavam os campeonatos do terrão. Curiosamente, oito anos depois, ambos seriam super premiados na temporada 2019. Enquanto Juninho Neymar foi aclamado na várzea, Bruno Henrique dominou a América.

"Eles sempre apontavam que eu daria mais certo que meu irmão. Acho que meu irmão teve a paciência, algo que eu não tive. Essa transição do amador para o profissional é diferente. Naquele momento eu achava que estava pronto para jogar e não me botavam. No decorrer do tempo vi que foi o melhor, eu não estava preparado, não tive essa paciência", revela Juninho, irmão de Bruno Henrique, campeão brasileiro e da Libertadores pelo .

"Meu irmão e eu jogamos juntos pelo Uberlândia, ficamos juntos seis meses, mas eu quis voltar para o amador e ele persistiu, ainda bem. Aí começou a trajetória dele, a carreira dele dar um salto", completou.



(Foto: Arquivo Pessoal)

Juninho Neymar vive do futebol de várzea e nesta semana recebeu a bola de ouro após ser escolhido, numa eleição que contou com o voto de 48 treinadores, o melhor jogador da temporada.

"Temos características parecidas(ele e Bruno Henrique), jogadores altos, com boa impulsão, velocidade e o drible", disse o meia-atacante que questionado se teria espaço no time de Jorge Jesus foi direto.

"Acho que sim, como eu falei, pelas mesmas características que eu tenho, poderia atuar ali do lado dele, do lado esquerdo ou centralizado".

Aos 29 anos, Juninho não descarta tentar novamente a vida em um clube profissional, mas também se mostrou satisfeito com o que tem feito na várzea. Ele, no entanto, fez questão de alertar para a qualidade dos jogadores do "terrão".

"Jogadores que jogam na várzea têm bastante talento, é só os clubes darem uma olhada melhor que podemos ter outros Bruno Henrique como agora temos o Michael, do Goiás, jogadores que não tiveram base e estão se destacando no futebol brasileiro. Se chegar algo bom para mim, vou analisar com meu empresário. Não descarto, mas estou feliz aqui".



(Foto: / Divulgação)

Muito ligado ao irmão, Juninho Neymar não escondeu a admiração que tem por Bruno Henrique.

"A gente fica muito feliz por tudo o que ele vem colhendo, ganhando. Ele é muito batalhador, isso você pode ver. Ele é completo, o treinador pode sempre contar com ele. Depois da lesão que ele teve, voltar ganhando títulos e sendo o melhor jogador da América, do Brasileiro, e isso é muito gratificante para todos nós".



(Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação)

Agora, assim como toda a família, ele se prepara para torcer pelo atacante do Flamengo no Mundial de Clubes. Além de sonhar com um encontro de Bruno Henrique contra o Liverpool, ele acredita que o camisa 27 não vai sentir o peso do confronto.

"O jogo é mais complicado, se tratando de um time melhor no mundo. Eu vejo o hoje como o melhor time do mundo. Tenho certeza que ele não vai sentir esse jogo, poruqe já jogou torneio da mesma altura como foi a Champions e acho que ele vai se sobressair. Espero que ele faça o melhor e que o Flamengo vença, fique com esse titulo"

O Flamengo estreia no da FIFA no próximo dia 17 de dezembro. O encara o vencedor do confronto entre Al Hilal e Esperánce, que acontece neste sábado(14).