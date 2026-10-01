Parece que estes são os últimos dias de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa, pois todos os indícios apontam para um fim que se aproxima em meio a uma crise, com "o Don" saindo pela porta estreita, após uma trajetória lendária com o "Brasil da Europa".

Por que o jogador de 41 anos não aprendeu com as histórias de lendas que escolheram o momento certo para encerrar suas carreiras? Por que não percebeu que o fim, às vezes, é mais bonito quando chega antes de ser imposto pela realidade?

Ronaldo vive nestes dias uma crise com seu treinador e compatriota Jorge Jesus, uma crise que parece estranha, por surgir justamente com um homem que muitos imaginavam que seria o primeiro advogado de "o Don" em seus últimos dias com a seleção.

Desde a contratação de Jesus, os torcedores diziam que Ronaldo havia finalmente encontrado o treinador que o conhece bem, que sabe como lidar com ele e, inclusive, que lhe dá o que deseja na fase final de sua carreira internacional.

Mas o cenário se inverteu de repente.

Como se Jesus não fosse o treinador que chegou ao Al-Nassr com um telefonema de Ronaldo, e não fosse o homem que cobriu de elogios o jogador de 41 anos ao longo da temporada passada, defendendo-o até em seus piores momentos, antes de se ver hoje no lado oposto a ele.

E não sei se há bastidores que ainda desconhecemos, especialmente porque Ronaldo disse que revelará a verdade no momento certo. Mas há uma verdade que "o Don" deveria ter percebido há algum tempo: aos 41 anos, ninguém tem a garantia de permanecer o número um para sempre.

Nem mesmo Cristiano Ronaldo.

O orgulho de Ronaldo

Ronaldo deveria saber que ficar no banco de reservas, ainda que por uma única partida, não é uma ofensa à sua história.

Ele poderia ter se irritado, discutido, divergido do treinador e até pedido uma explicação para o que aconteceu. Mas o craque que passou duas décadas inteiras impondo-se ao mundo precisava, em seus últimos dias, de algo mais difícil do que marcar gols: aceitar que o tempo já não trabalha a seu favor.

E é exatamente aí que reside o problema.

Ronaldo deu um mau exemplo de craque lendário em seus últimos dias. A tensão, a saída da concentração e o abandono da seleção em meio a uma crise, quaisquer que sejam suas razões reais, podem escrever um capítulo final que não condiz com a trajetória que ele próprio construiu.

E, pela imagem que surgiu até agora, o que aconteceu não se parece com o fim que os admiradores de Ronaldo desejavam para uma lenda desse porte.

Mas, ao mesmo tempo, não esteve totalmente distante da forma como ele lidou com os últimos anos de sua carreira internacional, em que buscou longamente os recordes, e agora seu objetivo é o gol de número 1000.

A ironia é que o orgulho que construiu a lenda de Ronaldo pode ser exatamente o mesmo que agora ameaça seu fim. Foi esse orgulho que o fez recusar a render-se quando todos duvidaram dele, que o fez voltar após as lesões, mudar seu estilo de jogo, perseguir os números e desafiar o tempo por anos.

Mas, em determinado momento, ele pode deixar de ser o combustível que empurra a lenda para a frente e se transformar em uma amarra que a impede de saber quando parar.

Messi soube quando dizer "adeus"

Em contrapartida, olhem para Lionel Messi.

É verdade que Messi já havia anunciado sua aposentadoria da seleção em 2016, após a derrota na final da Copa América, e depois voltou atrás em sua decisão. Mas o verdadeiro fim veio de forma totalmente diferente.

Depois de anos de dor e críticas, Messi conduziu a Argentina à Copa do Mundo de 2022, acrescentou em seguida o título da Copa América e seguiu até a Copa do Mundo de 2026, antes de anunciar sua aposentadoria definitiva da seleção aos 39 anos, após a derrota na final do Mundial para a Espanha.

Ele não saiu porque não era mais capaz de jogar. Não saiu porque lhe pediram para ir embora. E não esperou que viesse um treinador para lhe dizer que outro jogador era melhor do que ele em uma determinada partida.

Ele saiu porque sentiu que a história havia chegado a seu capítulo final. E é aí que está a diferença.

Outra ironia é que Messi disputará na próxima semana sua partida de despedida contra o Benin, no Monumental, em uma noite que se transformará em uma celebração do fim de uma carreira internacional cujo momento ele mesmo escolheu. Talvez Ronaldo sinta o seu erro ao assistir a essa partida.

Zidane: o fim cuja imagem não se completou

Até mesmo Zinedine Zidane, cujo fim não foi nada ideal, soube que havia um momento em que deveria parar.

Zidane anunciou que a Copa do Mundo de 2006 seria seu último capítulo com a França, e depois fez um torneio excepcional, conduziu seu país à final e marcou um gol histórico com uma cavadinha, antes de sua história terminar com o cartão vermelho diante da Itália.

Sim, o fim foi doloroso. Sim, a cabeçada em Marco Materazzi manchou a imagem final.

Mas Zidane não esperou se transformar em um jogador marginal, não esperou que sua permanência na França virasse uma questão diária e não entrou em uma batalha para provar que ainda merecia seu lugar.

Ele sabia que aquele era seu último Mundial. E sabia que havia chegado a hora, por isso saiu pela porta da frente aos 34 anos, e os torcedores da França desejaram que ele tivesse continuado por mais alguns anos, especialmente porque, naquele momento, ele ainda tinha condições físicas de oferecer mais.

Pelé: escolheu se aposentar antes que o tempo impusesse

Já Pelé, um dos maiores que já tocaram em uma bola de futebol, oferece uma lição na qual talvez Ronaldo devesse ter se detido por bastante tempo.

Pelé não esperou se transformar em um jogador comum com o Brasil, e não permitiu que os últimos anos de sua carreira internacional se tornassem uma batalha sobre se ele ainda merecia seu lugar.

Depois de conduzir o Brasil ao título da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história, em 1970, em uma das maiores edições apresentadas pela seleção brasileira, Pelé disputou sua última partida internacional em 1971, aos trinta anos.

Ele poderia continuar. E ainda era capaz de fazer a diferença. Mas Pelé escolheu fechar a porta por conta própria, depois de ter alcançado o topo que dificilmente qualquer jogador consegue superar.

Ele não esperou perder seu lugar. Não esperou um novo treinador para decidir que seu papel havia diminuído. E não esperou que sua participação com o Brasil se transformasse em uma pergunta diária sobre se o tempo começava a vencê-lo.

Pelé escolheu o momento por conta própria.