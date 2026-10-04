O organizador da partida entre Argentina e Burkina Faso revela os bastidores catastróficos

A seleção de Burkina Faso enfrentou uma viagem repleta de complicações logísticas para disputar o amistoso contra a Argentina no estádio Monumental. Jairo Patón, agente de partidas credenciado pela Fifa e organizador do jogo, quebrou o silêncio para revelar os motivos da chegada improvisada da seleção africana a Buenos Aires.

Os problemas começaram no último dia 30 de setembro, quando o voo da delegação da seleção africana foi cancelado em Casablanca, no Marrocos, por conta de uma falha técnica.

Segundo explicou Patón, diretor-executivo da empresa "Eurodata Sport", em comunicado divulgado pela Federação Argentina, a companhia aérea informou sobre a falha quando a delegação já estava pronta para embarcar na aeronave, alegando força maior para a não realização do voo.

Leia também

El Khannouss entre os 10 jogadores mais valiosos da Bundesliga; e Olise supera a todos

Revolução iminente na escalação do Barcelona após a pausa internacional; e Hamza nos holofotes

Estrelas da seleção principal desistem

O grande atraso para disponibilizar uma aeronave alternativa à Argentina provocou enorme descontentamento entre os jogadores da seleção principal de Burkina Faso. Vários jogadores comunicaram sua recusa em viajar, alegando "esgotamento e cansaço acumulado", já que se negaram a atravessar o oceano Atlântico e depois disputar a partida praticamente sem descanso.

Apesar da insistência de diversos representantes do governo e da Federação Burquinesa de Futebol, que realizaram reuniões para convencer as estrelas do time, os jogadores mantiveram sua posição, acrescentando um novo problema à lista de questões em pauta. Diante dessa situação, decidiu-se montar uma nova lista praticamente do zero, composta em sua maioria por jogadores da seleção sub-23.

A reformulação da lista obrigou o deslocamento às pressas dos novos convocados, de Burkina Faso ao Marrocos, para embarcar na aeronave que os levaria à Argentina após dias de incerteza.

A Federação Argentina e o governo argentino também tiveram que emitir os vistos da nova delegação em tempo recorde, algo que Patón considerou um dos maiores desafios, afirmando: "Em 18 anos de trabalho com seleções nacionais, enfrentei muitas situações adversas", conforme noticiou a rede espanhola "Cope".

Estadia relâmpago na Argentina

No fim, após essa viagem exaustiva vivida pela delegação de Burkina Faso, os jogadores disputaram a partida pouco mais de 5 horas depois do pouso da aeronave, após um voo de quase 12 horas.

E, depois da goleada da Argentina por (7 a 0), como se isso não bastasse, decidiu-se que a delegação retornaria à África no meio-dia deste domingo, no horário de Greenwich.







