"O Olympique de Marselha exclui Pierre-Emerick Aubameyang da equipe após um incidente bizarro envolvendo um extintor de incêndio"

Pierre-Emerick Aubameyang não entrará em campo no domingo à noite contra o Le Havre, segundo informa o L'Équipe. O atacante de 36 anos está sendo punido devido a um incidente notável ocorrido no centro de treinamento do Olympique de Marselha.

O atual número sete da França passou a semana em confinamento obrigatório em La Commanderie, o centro de treinamento do clube.

Lá, Aubameyang teria se comportado de forma inadequada na noite de quinta-feira. Por tédio, ele teria liderado um grupo de dez jogadores, que visitou vários quartos para “animar o ambiente”.

No entanto, o gabonês foi longe demais. Ele jogou água de um extintor de incêndio em Bob Tahri, um membro da comissão técnica do Marselha.

Isso atingiu não apenas Tahri e a cama em que ele dorme, mas também seus pertences pessoais. Ele reagiu furioso e comunicou o ocorrido imediatamente à diretoria do clube.

Aubameyang pediu desculpas na sexta-feira à diretoria e a Tahri, mas mesmo assim foi suspenso para a partida de domingo.

O Marselha viaja, portanto, sem Aubameyang para Marselha. O experiente jogador continua sendo, normalmente, titular.