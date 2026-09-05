O Olympiacos envia mensagem a El Kaabi após sua grave lesão

O clube grego Olympiacos manifestou total apoio ao seu atacante marroquino Ayoub El Kaabi, após a forte lesão sofrida durante o confronto com o Volos, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Grego.

El Kaabi sofreu uma lesão terrível pouco antes do fim do primeiro tempo, depois de partir em direção à bola e conseguir tocá-la, antes da chegada do goleiro do Volos, Marios Siampanis. Este último, porém, caiu com todo o seu peso sobre a perna do atacante marroquino, que se torceu de forma violenta em razão da força da colisão.

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El Kaabi caiu ao gramado em meio a um grande choque que atingiu jogadores e torcedores, antes que a equipe médica interviesse para atendê-lo. O atacante marroquino teve de deixar o campo carregado em uma maca, sob os aplausos da torcida, tendo Armando Gonzalez entrado em seu lugar.

O árbitro marcou pênalti a favor do Olympiacos em razão do lance, e Jota Silva ficou encarregado da cobrança, convertendo-a com sucesso, antes de comemorar o gol de maneira emocionada e dedicá-lo a El Kaabi, em uma cena que refletiu a comoção pela lesão do jogador.

Após deixar o campo, El Kaabi foi levado diretamente ao hospital para se submeter aos exames médicos necessários, a fim de determinar a natureza da lesão e sua gravidade.

Por sua vez, o Olympiacos enviou uma mensagem de apoio ao seu atacante por meio de suas contas oficiais, na qual afirmou: "Ayoub, neste momento difícil, toda a família do Olympiacos está ao seu lado de todo o coração. Sua força, sua paixão e seu espírito guerreiro nos inspiraram muitas vezes. Agora chegou a nossa vez de devolver a você toda essa força."

E prosseguiu: "Mantenha-se forte, Ayoub El Kaabi. Estaremos com você a cada passo do caminho, até vermos você retornar ao lugar ao qual pertence. Desejamos a você uma rápida recuperação."

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